Zalgiris - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-24 sezonunun ilk resmî maçına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu hedef doğrultusunda ilk engeli aşmak için sahaya çıkıyor.

Zalgiris - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk'un öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. 25 Temmuz Salı akşamı saat 19.00'da başlayacak mücadele Vilniaus LFF Stadyumu'nda oynanacak.

Litvanya ekibi ile oynanacak mücadeleyi Portekizli hakem Godinho yönetecek. Galatasaray'ın bu kritik karşılaşması, S Sport Plus kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

İki takım arasındaki rövaş mücadelesi ise 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.