24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

Çeviri:

Yüzme kazasının ardından: Serie A profesyoneli komadan çıktı

Serie A
Cagliari
Y. Trepy

İtalyan Serie A ekibi Cagliari Calcio'nun oyuncusu Yael Trepy, geçirdiği banyo kazasının ardından komadan uyandı.

Fransız forvetin yeniden tamamen bilincinin açık olduğu, kulübü tarafından salı akşamı açıklandı. Açıklamanın devamında, "Uyanık ve iş birliği yapıyor, şu ana kadar belirgin bir nörolojik eksiklik göstermiyor" denildi. Trepy'nin durumunun bundan sonra yoğun bakım servisinde izlenmeye devam edileceği belirtildi.

20 yaşındaki oyuncu pazar günü Sassari'deki hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Basında yer alan haberlere göre, Costa Smeralda'daki bir villanın havuzunda bir yüzme kazası yaşandı. Trepy'nin yüzme bilmediği ve bu nedenle havuzun derin bölümünde zorluk yaşadığı ifade edildi.

Trepy, U18'den bu yana Cagliari forması giyiyor. Son olarak cuma günü İkinci Lig ekibi SS Arezzo'ya karşı oynanan kupa maçında ilk 11'de yer aldı. Genç oyuncu geçen sezon Serie A'da sekiz maçta forma giydi.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin