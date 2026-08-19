Fransız forvetin yeniden tamamen bilincinin açık olduğu, kulübü tarafından salı akşamı açıklandı. Açıklamanın devamında, "Uyanık ve iş birliği yapıyor, şu ana kadar belirgin bir nörolojik eksiklik göstermiyor" denildi. Trepy'nin durumunun bundan sonra yoğun bakım servisinde izlenmeye devam edileceği belirtildi.

20 yaşındaki oyuncu pazar günü Sassari'deki hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Basında yer alan haberlere göre, Costa Smeralda'daki bir villanın havuzunda bir yüzme kazası yaşandı. Trepy'nin yüzme bilmediği ve bu nedenle havuzun derin bölümünde zorluk yaşadığı ifade edildi.

Trepy, U18'den bu yana Cagliari forması giyiyor. Son olarak cuma günü İkinci Lig ekibi SS Arezzo'ya karşı oynanan kupa maçında ilk 11'de yer aldı. Genç oyuncu geçen sezon Serie A'da sekiz maçta forma giydi.