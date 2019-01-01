Yuto Nagatomo için Fiorentina iddiası

Galatasaray’ın Japon sol beki Yuto Nagatamo’ya Fiorentina’nın talip olduğu öne sürüldü.

Tuttomercatoweb’in haberine göre , ’ın 32 yaşındaki oyuncusu Yuto Nagatomo’yu istiyor.

İddiaya göre transfer görüşmeleri ilk kez Fiorentina ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçının ardından yapıldı.

Fiorentina’nın sol beki Cristiano Biraghi’yi istiyor.

Mor Menekşeler bu futbolcunun ayrılık ihtimaline karşı bir transfer listesi yaptı ve bu listede Nagatomo da yer alıyor.

Fiorentina’nın Nagatomo’yu istemesinin nedenlerinden biri de bu futbolcunun 7 yıl boyunca İtalya’da forma giymesi…

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Nagatomo, Galatasaray’a transfer olmadan önce Cesena ve Inter’de oynamıştı.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Nagatomo 25 resm maçta 1 gol atıp 4 de asist yapmıştı.