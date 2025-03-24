Yusuf Akçiçek’i transfer etmek isteyen beş Avrupa devi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin A Milli Takım'a da yükselen 2006 doğumlu genç stoperi birçok Avrupa devi tarafından yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sport BILD’in haberine göre, Manchester United ve Bayern Münih, 19 yaşındaki savunmacıyı kadrolarına katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

Yusuf Akçiçek’in çıkışı oldukça etkileyici. Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe’ye katılan genç oyuncu, geçen sezonun sonunda ilk Süper Lig maçına çıktı. Bu sezon ise teknik direktör Jose Mourinho’nun güvenini kazanarak Avrupa Ligi’nde forma şansı bulmaya başladı. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde oynadığı son altı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf, özellikle Rangers maçlarında gösterdiği performansla dikkat çekti.

United'ın ilgisi 'hatırı sayılır' seviyede

Manchester United, savunmasını güçlendirmek için yeni hedefler belirlerken Yusuf Akçiçek’i de radarına aldı. İngiliz basınına göre, Kırmızı Şeytanlar 19 yaşındaki stoper için ciddi bir ilgi gösteriyor. Özellikle teknik direktör Ruben Amorim’in üçlü savunma sistemine uygun oyuncular arayan United, genç ve potansiyelli savunmacıları kadrosuna katmayı hedefliyor.

Yusuf'un adı Atletico Madrid, Napoli ve RB Leipzig gibi Avrupa'nın güçlü ekipleriyle de anılıyor. Ancak şu anda en güçlü adaylardan biri olarak Manchester United öne çıkıyor.

"Yeni Varane" benzetmesi

Alman devi Bayern Münih de Yusuf'u yakından takip ediyor. Sport BILD, Bayern’in genç oyuncuyu izlemek için gözlemci gönderdiğini doğruladı. Ancak Akçiçek şu anda Bayern’in transfer listesinin ilk sıralarında yer almıyor.

Jose Mourinho, genç yıldız hakkında yaptığı açıklamada, Yusuf’u Raphael Varane ile kıyaslamaktan kaçınsa da benzer potansiyeli olduğunu belirtti:

“Onu Rapha Varane ile kıyaslamak istemiyorum çünkü Varane her şeyi kazandı. Ama ben Varane’ı 18 yaşında almıştım ve yanılmamıştım. Bu çocuk konusunda da yanılmıyorum. Büyük bir kişiliği var ve kendine çok güveniyor.”

Akçiçek'in bu yükselişi, onun kısa sürede Avrupa devlerinin dikkatini çekmesinde etkili oldu. Kariyerinin başındaki genç savunmacının hangi takımı seçeceği ise merak konusu.