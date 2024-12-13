Youssoufa Moukoko’nun yaş skandalı: Babası olarak bilinen kişiden şok iddialar

Belgeseldeki iddialar, Borussia Dortmund ile olan ilişkileri de içeriyor. Joseph Moukoko, kendisinin ve eşinin Borussia Dortmund sponsorlarından biri olan Evonik’te dolaylı olarak çalıştığını ve düzenli maaş aldıklarını söyledi.

Joseph, "Eşim bir ajans üzerinden sponsorla bağlantılı çalışıyordu, ben ise BVB’de video analisti ve gözlemci olarak işe alındım. Ayda 10.000, ardından 20.000 euro maaş aldım. Çalışmadığımız halde bu parayı alıyorduk" dedi.

Moukoko’nun futbol kariyeri

Youssoufa Moukoko, genç yaşta yeteneğiyle dikkat çekti. Borussia Dortmund'un A takımında 99 kez forma giyen ve 17 gol atan oyuncu, Almanya’nın U21 Avrupa Şampiyonası zaferine katkıda bulundu. Ayrıca Katar 2022 Dünya Kupası'nda Almanya formasıyla sahaya çıkarak turnuva tarihindeki en genç Alman oyuncu oldu.

Ortaya atılan bu iddialar, hem Borussia Dortmund hem de uluslararası futbol otoriteleri tarafından dikkatle inceleniyor. Moukoko'nun kariyeri üzerindeki etkilerinin ne olacağı ise büyük merak konusu. Genç oyuncu, yeteneği ve performansıyla büyük bir yıldız olarak öne çıkarken, bu iddialar kariyerine gölge düşürebilir.