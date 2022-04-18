Ruben Loftus-Cheek ve Mason Mount'ın Pazar günü FA Cup yarı finalinde Crystal Palace'ı yendikleri maçtaki gol katkısı, Chelsea akademisinin etkinliğinin en son kanıtıydı.

Wembley'deki golleri Şubat ayında Carabao Kupası finalini kaybettikten sonra Mavilere önümüzdeki ay finalde Liverpool'a karşı intikam alma şansı veriyor.

Ancak bu devasa maçların arka planında Chelsea'de çok daha önemli bir şey oluyor.

Kulübün uzun vadeli geleceği, önümüzdeki hafta ortasına kadar belirlenecek. Chelsea'yi satın almakla ilgilenen üç teklif masada yer alıyor.

Bu çeşitli milyarderler ve danışmanları, Chelsea'nin elinde bulundurduğu değerli ve gelecek vaat eden futbolcuları izliyor olacaklardır.

Crystal Palace karşısında 65. dakikada atılan gol tamamen Chelsea akademisinin ürünüydü.

Loftus-Cheek şimdi 26 yaşında; Kötü kariyer kararları ve sakatlıklar nedeniyle gelişimi durmuştu. Ancak başlangıçtaki çalkantılı ilişkiden sonra menajer Thomas Tuchel, onu sevmeye başlıyor.

Tuchel, Loftus-Cheek hakkında "Büyük bir andı" dedi. "Kutlamasında görüyorsunuz, güzeldi çünkü genellikle çok sakin ve sessiz bir adamdır.

"Ama onu böyle görmek, zıplayarak bir golü kutlamak güzeldi. Dediğim gibi, aşırı özgüvenin tam tersi onda var.

"Bu güveni vücuduna, oyununa yerleştirmemiz gerekiyor. Bunlar onun için, ne kadar etkisi olabileceğini kesinlikle hissedebileceği sonraki adımlar."

Loftus-Cheek'ten sonra, Mount akademinin bir sonraki büyük umudu oldu. Sakatlıkların nispeten azlığı ve parlak kiralık kararları onun gelişimini hızlandırdı.

Bu sezon 12 gol ve 14 asistle kulübünün tartışmasız en önemli forvet oyuncusu. Tüm müsabakalarda bu 26 gol katkısı, takım arkadaşlarının toplamını çok aşıyor.

Mount, GOAL'a verdiği demeçte, "Benim için verimli bir sezon oldu. Sezon başında aradığım bir şeydi."

"Ceza sahasına giren, tehdit oluşturan ve gol atan orta saha oyuncusu olmak istiyorsun. Bu, aradığımve her zaman olmak istediğim bir şeydi.

Ama gol atamadığın dönemler var. Ben de bu sezon o dönemleri yaşadım. Bu yüzden çok çalışmaya devam etmelisiniz ve umarım devam eder."

Kulübün yeni sahibi için ilk önceliklerden biri, A takımın yıldızlarını yeni anlaşmalara bağlamak olacak. Özellikle Mount, kulübün en düşük ücretli oyuncularından biri. Bu yüzden maaşında artış olması gerekiyor.

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Mount ve Loftus-Cheek, Reece James, Callum Hudson-Odoi, Andreas Christensen ve Trevoh Chalobah ile birlikte Tuchel'in pahalı bir şekilde bir araya getirilmiş kadrosunda akademi oyuncularını temsil ediyor.

Her biri tasarrufu temsil ediyor diyebiliriz. Mount ve James'in her biri muhtemelen 75 milyon sterlin (98 milyon dolar) değerinde.

Crystal Palace kadrosuna bile parlayan Chelsea akademisi ürünü bir genç var : Conor Gallagher

Geçen yaz Tammy Abraham, Fikayo Tomori ve diğer akademi oyuncuları, kulüp için 90 milyon sterlin (117 milyon dolar) beklenmedik bir kazanç sağladı.

Ancak Chelsea, Jamie Carragher gibiler tarafından yetenek için daha küçük akademileri yağmaladığı için eleştirildi.

Gerçekten de MAvilerin, Manchester City ile birlikte İngiliz gençlik sisteminde en yüksek ödeme yapanlar olduğu doğru. Liverpool ve Manchester United'ı bile geride bırakıyorlar.

Bu iki süper kulübün Amerikalı sahipleri var ve yakında Chelsea de olacak.

Paranın kral olduğu bir oyunda, Chelsea kazanmak için harcama hakkına sahiptir.

Maçtan sonra kaptan Cesar Azpilicueta, "Son birkaç yılda akademinin A takım üzerinde büyük bir etkisi oldu." dedi.

"Son zamanlarda gençler için daha fazla fırsatlar gördük. Yapı muhteşem ve umarım yapıyı koruyabiliriz. Tüm söyleyebileceğim bu, yeni sahiplerin planını bilmiyorum!"