YORUM | Attila Szalai, Fenerbahçe'ye havlu attırmadı

Fenerbahçe maça adeta 1-0 önde başladı ve bu durum, sarı-lacivertli ekibin mücadelenin ilerleyen dakikalarında Kasımpaşa karşısında hızlı ataklar bulacağının habercisiydi.

Böyle de oldu, çünkü Kasımpaşa ilk dakikalarda yediği golü telafi etmek için Fenerbahçe kalesine çok adamla gitti. Beraberliği yakalayabilecek pozisyonları da buldular.

Kasımpaşa rakip kaleye çok adamla gitmesinin karşılığını bulduğu net gol pozisyonlarıyla aldı, ancak Fenerbahçe kalecisi Altay’ı geçemedi.

Umut’un, bir anda çıkardığı topa verdiği reaksiyon çok özel bir kurtarıştı.

Fenerbahçeli futbolcular orta sahada hızlı pas yapıp çok net gol pozisyonları bulmak yerine hızlı ataklarda yerleşik düzene geçmeyi tercih ettiler.

Sarı-lacivertli ekip, orta sahada daha becerikli futbolculara sahip olsa özellikle ilk yarıda Kasımpaşa’nın verdiği boşlukları çok iyi değerlendirir ve maçı bitirirdi.

Rossi tempolu, ancak güçsüzdü

Sol kanatta görev yapan Rossi, hızı ve temposuyla dikkat çeken isimlerden birisiydi. İlk yarıda Zajc’ın golüne benzer bir vuruş yaptı ama kaleyi tutturamadı.

Rossi’nin isteği ve temposu iyiydi ancak sahadaki güçsüz görüntüsü de göze çarptı. Neredeyse her ikili mücadelede kendisini çok kolay yere bıraktı.

Genç oyuncu Arda Güler de sahanın istekli oyuncularından birisiydi. Arda, kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe formasıyla bir maça ilk 11’de başladı.

Sahadaki en yetenekli oyuncu olan İrfancan Kahveci’nin sakatlığının etkisiyle temposuz olduğunu gördük.

İrfan, sağ kanattan aldığı toplarda kondisyon eksikliğinden dolayı bazı pozisyonlara hızlı bir reaksiyon veremedi. Her şeye rağmen, herkes ondan en iyi eforu vermesini bekliyor.

Yeteneğine ihanet eden futbolcular kervanına katılmamak için her zaman gerçek becerisini sahaya sunmak gibi bir sorumluluğu olmalı.

Kasımpaşa, beraberlik golünü bulduğunda çok fazla şaşıran olmamıştır, çünkü o golün geleceği çok barizdi.

Sarı-lacivertli oyuncular, ikinci yarının başından beri tempolarını o kadar fazla kaybettiler ki golü yemeyi fazlasıyla hak ettiler. Hatta o ana kadar gol yememiş olmaları bile şaşırttı.

Genel bir hedefsizlik görüntüsünde olan Fenerbahçe’nin; Avrupa Kupalarına yeniden katılmak istiyorsa kazanmak zorunda olduklarının farkına varması lazım. Sarı-lacivertli futbolcular, yenik duruma düştükten sonra bu gerçeğin farkına varıyorlar.

Fenerbahçe; Süper Lig’de şampiyonluk şansını kaybetti, Türkiye Kupası’ndan elendi, son olarak UEFA Konferans Ligi’nde Slavia Prag tarafından kupanın dışına itildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların, hedef gözetmeksizin her mücadeleyi kazanmak zorunda olduklarını maçın her anında hatırlaması gerekiyor.

İlk yarıda işi bitireceği maçta resmen gol yemeyi bekledi Fenerbahçe. Golü yedi, temposunu artırdı ve tekrar galibiyet golünü buldu.

Maçın genelinde pek de iyi oynamayan Fenerbahçe, yine bazı futbolcularının ekstra performansıyla sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai, attığı golle takımının hedefsiz kalmasını önledi. Sarı-lacivertli ekip, bu golün rüzgarıyla Süper Lig'de Avrupa Kupası hedefine emin adımlarla ilerleyebilir.

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