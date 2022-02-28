Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlıktan dönmesinin neden beklenenden uzun sürdüğü konusuna açıklık getirdi.

Dünyanın en önemli oyuncularından birisi olan Norveçli forvet, 22 Ocak'tan bu yana kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

Haaland, sakatlanmadan önceki dönemde Dortmund için Avrupa maçlarında ve Bundesliga’da takımına önemli katkılar sundu.

Dortmund’un ve dünya futbolunun önemli yıldızlarından birisi olan Norveçli golcü, sakatlığı konusunda kesinlikle riske edilmeyecek.

Ne söylendi?

Dortmund menajeri Marco Rose, Haaland’ın sakatlığı hakkında gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Erling'in hala birkaç sorunu var ve henüz tam olarak kendisini hazır hissetmiyor. Şu anki durumundan memnun değil.

"Başka bir sakatlık riskine girmek veya onun sağlığıyla oynamak istemiyoruz. Doğal olarak o da bunu istemiyor.

“Bu nedenle Haaland çok kısa bir süre daha bizimle olamayacak. Şimdilik sadece birkaç gün daha takımdan ayrı kalacak."

Haaland kaç maç kaçırdı?

Norveçli golcü, Hoffenheim ile oynan maçtan beri Bundesliga ve Avrupa Ligi'nde altı maç kaçırdı.

Dortmund, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Rangers'a toplamda 6-4'lük bir yenilgi yaşadı ve Avrupa serüveni son buldu.

Haaland, İskoç şampiyonuna karşı sakatlığından dolayı sahaya çıkamadı.

Norveçli golcü ayrıca, Dortmund’un evinde Bayer Leverkusen'e 5-2 yenildiği ve Augsburg ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçlarda da yoktu.

Dortmund; Bundesliga’da ikinci sırada yer alıyor, ancak ligin tamamlanmasına 10 maç kala Bayern Münih'in sekiz puan gerisinde bulunuyorlar.

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