YORUM | Arda Güler, Fenerbahçe'yi yeniden hayata döndürdü

Geçtiğimiz hafta 10 kişi oynamasına rağmen, Trabzonspor karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Alanyaspor deplasmanındaydı.

Alanyaspor, ligin iyi takımlarından birisi olsa da bazı zaafları rakip olduğu takımlar tarafından iyi biliniyor ve özellikle bu durum kullanıyor.

Tabii ki bahsettiğim şey; Alanya ekibinin ısrarla kendi sahasından pasla çıkma çabası…

Sarı-lacivertli ekip de Alanya’nın ‘zayıf karnı’ diye nitelendirilen bu taktiksel sürekliliğine engel olmaya çalıştı.

Fenerbahçeli hücum oyuncuları, Alanya pas yapmaya başladığı anda 3 veya 4 oyuncuyla baskı yaptı ve rakibini bozmaya çalıştı. Alanyaspor, ısrarla arzuladığı şeyden vazgeçmedi.

Özellikle ilk yarı boyunca Fenerbahçe, Alanyaspor’un ezberinin üzerine oynadı ve bazı pozisyonlarda tehlikeli alanlarda top kaptılar.

Farioli, benimsediği felsefeden vazgeçmeyi düşünmüyor, ancak hocanın bu sistemi biraz daha pragmatist bir şekilde kullanması gerekiyor.

Hem oyun anlayışından taviz vermeyip hem de pragmatist bir oyun şekli benimsemek çok da kolay değil. Bu ikisinin arasını bulmak zorunda. Yoksa, bu oyun tarzına çok fazla ceza kesilir.

Altay Bayındır’dan bir ilk

Sarı-lacivertli ekibin başarılı kaleci Altay Bayındır’a da değinmek gerekiyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında Diego Rossi'nin 26. dakikada gelen golüyle öne geçerken golün asistini kaleci Altay Bayındır yaptı.

Milli kaleci, bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk file bekçisi olarak dikkatleri çekti.

Avrupa'nn beş büyük ligi ve Süper Lig'de 2021-2022 sezonu itibarıyla asist yapan 10. kaleci olan Altay oldukça sınırlı olan bu listeye dahil oldu.

Maçın genelinde de kalesini başarılı bir şekilde koruyan Altay, sarı-lacivertli takımın en önemli parçalarından birisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin gollerine engel olamadı ve skor bir anda 2-2’ye geldi.

Arda Güler maça damga vurdu

Oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atarken takımını 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Arda, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol kaydeden en genç futbolcu olmayı başardı.

Ardından haftalardır gol atamayan takım arkadaşı Berisha’nın gol atmasını sağladı.

Eğer Arda Güler gerçekten korunmak istiyorsa, kendisi için en güvenli yer olan futbol sahasında olmaya devam etmeli.

Karşılaşmanın son düdüğü çaldığında, maçın adamı için Fenerbahçe’den Altay, Rossi ve Arda’nın isimleri öne çıktı. Zajc ve Crespo’nun orta sahadaki etkili performansı dikkate değerdi.

Bu kadar çok futbolcunun ön plana çıkması, gelecek için Fenerbahçe adına iyi gelişmelerden birisiydi.

Böylece Fenerbahçe, son haftalardaki iyi performansını Alanya’da da sürdürdü ve Süper Lig’de bu sezon en fazla golü attığı maçı 5-2’lik skorla kazandı.

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