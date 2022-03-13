Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Ralf Rangnick'in takımının Cristiano Ronaldo olmadan daha güçlü olmadığı konusunda ısrar ediyor.

United, Juventus'tan Ronaldo'yu Real Madrid'e satmasından 11 yıl sonra geçen yaz 26 milyon dolar karşılığında yeniden renklerine bağladı.

37 yaşındaki oyuncu, dönüşünden bu yana 32 maçta 18 gol kaydetti ancak United’ın 2021-22'de geriye doğru gittiği ifade ediliyor.

Ne söylendi?

Cumartesi günü United'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçta hat-trick yapan Ronaldo, maç öncesinde 23 Premier Lig maçında dokuz gol atmayı başarmıştı.

Geçen sezon Premier Lig’i ikinci sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, şu anda ligde ilk 4’e girmek için mücadele ediyor.

Bu nedenle bazı tartışmalarda, Ronaldo’nun takımda olmaması halinde United’ın daha iyi bir konumda olabileceği belirtiliyor.

Kulübün Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile yapacağı maç öncesinde Ferdinand, Ronaldo’yu savundu ve The Mirror'a şunları söyledi:

“Cristiano Ronaldo olmasaydı, United Şampiyonlar Ligi'nde olmazdı.

“United onsuz daha güçlü bir takım mı? Buna hiç katılmıyorum. O, takım için oynamasaydı United grup aşamasını geçemezdi.

"Yeteneği olan bir futbolcu ve yıllar içerisinde daha istikrarlı bir oyuncu oldu. O, kesinlikle fark yaratan bir yıldız.

"United, 'Tamam, takımımızda böyle birine sahip olamayacak kadar iyiyiz' diye düşünecek bir durumda değil."

Ronaldo eleştirmenleri susturdu

Portekizli yıldız, Rangnick'in ilk 11'ine dönüşünde United'a Spurs karşısında çok önemli bir galibiyet kazandırdı ve eleştirmenlerine mümkün olan en iyi şekilde karşılık verdi.

Ronaldo, 6 Mart'ta oynadıkları Manchester City derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve birkaç günlüğüne Portekiz’e döndü.

Bu seyahat, takımdaki geleceği hakkındaki spekülasyonları körükledi.

United taraftarları, Tottenham maçında Old Trafford’da gençleşmiş bir Ronaldo’yu izleme fırsatına sahip oldukları için kendilerini şanslı hissettiler.

Portekizli süperstar, futbol tarihindeki tüm zamanların en fazla gol atan oyuncusu rekorunun sahibi oldu ve tarihin en iyi futbolcularından birisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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