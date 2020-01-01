YORUM: Futbol geri döndü, Salah da öyle!

Leeds United'ın Liverpool savunmasını zor durumlara düşürdüğü zamanlarda ev sahibinin Mohamed Salah'a ihtiyacı vardı. Mısırlı oyuncu görevini yaptı.

Bu maçı özetlemek için sadece üç adet sözcüğe ihtiyacımız var:

Futbol geri döndü.

Eğer şampiyonun elde ettiği 4-3'lük bu galibiyet gelecekte olacakların işaretiyse, buyursun gelsin. Premier Lig, Anfield'a bir infilak ile dönmedi, endüstriyel düzeyde bir patlama ile döndü.

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Büyük sahneye bir kez daha hoş geldin, Leeds United.

eğer şampiyonluğunu korumanın ne kadar zor olacağını anlatan bir maç istediyse, tam olarak o maçı oynadı. Marcelo Bielsa'nın öğrencileri 16 yıldır ilk kez birinci seviye futbolda boy göstermelerine rağmen şampiyona büyük bir korku yaşattılar.

Leeds tam üç kez geri düştü. Leeds tam üç kez kendisini toparladı ve kontra yumruğu rakibine indirdi.

Söylemek gerekir ki Leeds, üç kez, Liverpool'un çenesinin eskisi kadar sağlam olmadığını gösterdi. Jürgen Klopp, şampiyonluğu korumak için bol bol hücum edeceklerinin sözünü vermişti ve ilk maçta olan bitenler bunun deliliydi.

Atakta oldukları kimi anlarda karşı konulmaz bir görüntü ortaya koydular ama aynı şeyleri savunmaları için söylemek mümkün değildi. Bu savunma, ligin en acımasız, en özgüvenli geri dörtlüsü gibi görünmedi.

Neyse ki Mohamed Salah'a sahipler. Tehlike anında camı kırınız. Liverpool camı parçaladı, Salah ise fileleri. Bir değil, iki değil, üç kez. Mısırlı futbolcu muhteşem bir performans sergilerken maç topunu evine götürdü. Aynı zamanda, ligdeki ilk maçta bunu başaran dördüncü, 1988'den bu yana ise (John Aldridge) ilk Liverpool oyuncusu oldu.

Açılış haftalarında gol atmayı seviyor, Salah. 2017'de, 2018'de ve 2019'da Liverpool formasıyla ilk lig maçında rakip fileleri sarsan yıldız futbolcu bu yılın siftahında ise vites yükseltti. Uzun süredir bu kadar iyi görünmemişti. Stuart Dallas onu savunurken çok zorlandı.

"Bilgisayar oyunu mu izliyoruz?" diyordu Jamie Carragher, Sky Sports'ta maçın ilk yarısını yorumlarken.

Liverpool ilk beş dakika içerisinde öne geçti. Penaltıyı Salah kazandırdı, penaltıyı Salah gole çevirdi. Fakat Leeds karşısında pek de domine görünmediler. Ligin yani takımı hiçbir aşağılık kompleksine sahip değildi. Bielsa'nın takımı Anfield'a hücum etmeye gelmişti ve bu maceracılığın ödülünü de aldılar.

'den kiraladıkları Jack Harrison durumu 1-1 yaptı. Liverpool Van Dijk ile 2-1 öne geçti ama bu defa da, Hollandalı'dan beklenmeyecek hatayı iyi değerlendiren Patrick Bamford skoru 2-2'ye getirdi.

Ama Salah'la, baş etmek kolay değildi. Sağ kanatta hemen hemen her pozisyonda Dallas'tan kurtulmayı başardı. 33. dakikada topu ceza sahası içinde önünde bulduğunda öyle bir füze gönderdi ki top çatal diye tabir edilen bölgeden ağlarla buluştu ve Liverpool soyunma odasına 3-2 önde girdi.

Liverpool bu noktadan sonra maçı bitirecek golleri bulmalıydı ama Roberto Firmino ve Gini Wijnaldum iyi pozisyonlarda cömert hareket ettiler. Salah, Leeds'i geriye doğru itmeye devam etti ama konuk ekip Mateusz Klich'in güzel golüyle Anfield'da bir kez daha beraberliği yakaladı.

Direnebilirler miydi? Hatta Nisan 2017'den bu yana Anfield'da lig maçı kazanan ilk deplasman takımı olmayı başarabilirler miydi?

Başaramadılar. Oyuna yedekten dahil olan Rodrigo Moreno dersine iyi çalışmamıştı. Ceza sahası içerisinde pervasız bir hareketle Fabinho'yu düşürdü. Bitime sadece üç dakika vardı. Topun başına geçen Salah hat-trick'ini tamamladı ve Liverpool'a galibiyeti getirdi.

Bu gol şehirdeki kırmızıların derin bir oh çekmesini sağladı. Eğer kendilerinden şüphe edenleri ikna etmek istiyorlarsa bundan daha sıkı bir performans göstermek zorunda olacaklarını biliyorlar. Umutları, Leeds gibi oynayan bir takımın Anfield'a uzunca bir süre daha gelmeyecek olması.

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Onlar için iyi haber şu ki Mısırlı Kral üç gol attı ve Liverpool üç puanı aldı.

Mo Salah yeniden sahnede, Liverpool yeniden kazanıyor.

Futbol, işte şimdi, geri döndü.