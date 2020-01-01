YORUM | Efsane mi, gerçek mi: Cristiano Ronaldo'nun gollerinin çoğu penaltıdan mı?

Portekizli yıldız, futbol tarihinin en üretken oyuncularından biri olmasına rağmen, uzun zamandır bunu penaltı atışlarına borçlu olmakla suçlanıyor.

YORUM: Mark Doyle | ÇEVİRİ: Onur Özgen

, 9 Aralık 2015'te Malmö'ye karşı dört gol atıp Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çift haneli gol sayısına ulaşan ilk oyuncu olmaktan memnundu.

Santiago Bernabeu'daki maçtan sonra basına konuşmaktan da çok mutlu görünüyordu.

Ancak gollerinin çoğunun penaltıdan olması konusunda ne düşündüğü sorulduğunda ise ruh hâli aniden ve anlaşılır bir şekilde değişmişti.

O akşam attığı gollerden hiçbiri penaltıdan olmadığı düşünüldüğünde, böyle bir soru sormak için gerçekten tuhaf bir zamandı.

Dahası, grup aşamasında kaydettiği 11 golün de sadece ikisi penaltı atışındandı.

Ronaldo ise keskin bir şekilde, "İstatistiklere bakmalısınız," dedi. " için kaç gol attım? Ve onların hepsi penaltıdan değildi."

Yine de aleyhinde konuşanlar tarafından 'Penaldo' lâkabı çoktan takılmıştı bile.

Ronaldo'nun hataları olabilir; ancak oyunun şimdiye kadar gördüğü en büyük ve en komple golcülerden biri olmadığını düşünmek çok acımasız.

Portekizli yıldız, 2009 yazında 'dan Real Madrid'e katıldığı günden itibaren çok çabuk bir şekilde Real'in hücumunun odak noktası hâlini almıştı.

Gonzalo Higuain, onunla birlikte iyi bir ilk sezon geçirmiş ve tüm turnuvalarda çıktığı 40 maçta 29 gol atmıştı. Ancak 2010-11 sezonunda çalışkanlığı ve bencil olmamasıyla Ronaldo'yu daha iyi tamamladığı düşünülen Karim Benzema santrfordaki ilk seçenek olmuştu.

Ronaldo, Real'in hem penaltıcısı hem de mesafe fark etmeksizin frikikçisiydi. 'daki Dünya Kupası'ndan sonra takıma dâhil edilen Mesut Özil ve Angel di Maria ise daha fazla ara paslar ve ortalarla Ronaldo'yu besliyorlardı.

Bu nedenle Ronaldo'nun rakamları, İspanya'daki ikinci yılında patlamış ve Real oyununu onun güçlü yönlerine göre kurgulamıştı.

2010 ve 2015 arasında 50'den az gol attığı tek bir sezon olmamıştı.

Yine de, penaltı atışlarına aşırı derecede bağlı olduğu iddiaları ortaya atılmaya devam etti, belki de Real Madrid'in 2014'teki Şampiyonlar Ligi finalinde 'e karşı 4-1'lik galibiyetinin son saniyelerindeki penaltı atışını kullanma konusunda oldukça hevesli olması da bunda etkili olmuş olabilir.

Ronaldo'nun son on yıldaki etkileyici rakamlarının penaltı golleriyle desteklendiği elbette inkâr edilemez.

2009-10 sezonunun başlangıcından bu yana tüm kulüp turnuvalarında diğer tüm oyunculardan daha fazla penaltı atışı kullandı (107) ve penaltı golü attı (93).

Bununla birlikte 'nin ise her iki listede de ikinci sırada olduğunun, fakat hiçbir zaman bunun üzerinden "tek bir işi becerebilmekle" suçlanmadığının altını çizmek gerekir.

Öte yandan, geçtiğimiz 11 yılda 503 gol atan Ronaldo'nun bu gollerin yalnızca %18'ini penaltı atışlarından kaydettiğini de söylemiş olalım.

Kuşkusuz, bu ezeli rakibi Messi'ninkinden çok daha yüksek bir oran - Arjantinli yıldızın aynı dönemde 'da kaydettiği 545 golünün sadece %12'si penaltı atışlarındandı.

Yine de Ronaldo bir çifte standarda uğradığını düşünmekte haksız değil, özellikle Zlatan Ibrahimovic'in 2008-09'dan bu yana attığı 267 golün beşte birini penaltı atışlarından bulduğu düşünüldüğünde.

Buna karşın İsveçli santrfor, penaltılar olmadan verimli olmadığı iddialarına bir cevap vermek zorunda değil. Ibrahimovic hem büyük bir golcü hem de büyük gollerin golcüsü olarak bilinmeye devam ediyor.

Ronaldo da öyle olmalı. Real Madrid'in tüm zamanlardaki en golcü oyuncusundan ve 'ta 11 maç üst üste gol atarak bu daldaki rekoruna ortak olan bir adamdan bahsediyoruz.

Elbette oyunu yıllar içinde değişmiş olabilir - 35 yaşında gol atmaya odaklanmak yerine hızlı bir kanat oyuncusu olarak devam etmesi imkânsız olurdu.

Ronaldo'nun aynı zamanda bencil bir forvet olduğu düşünülür. Fakat 2009-10'dan bu yana Cesc Fabregas ile birlikte tüm turnuvalarda en fazla asist yapan altıncı oyuncu konumunda. Altında ise David Silva, Kevin de Bruyne ve Eden Hazard gibi oyun kurucular bulunuyor.

Tabii ki, futbolseverler istedikleri futbolcuyu sevmemekte özgürler. Ancak 'Penaldo' lâkabı doğru olmadığı gibi aynı zamanda küçük düşürücü bir lâkap.

Farklı düşünen herkesin ise sadece "istatistiklere bakması" gerekiyor.