Cezayirli savunmacı Achref Abada'nın adı, Mısır ekibi Al Ahly'nin planlarının yeniden en üst sırasına yerleşti. Bu yeni hamle, kırmızılı yönetimin yaklaşan kış transfer döneminde savunma hattını güçlü bir transferle takviye etme kararlılığını ortaya koyuyor; Faslı teknik direktör El Hüseyin Ammuta'nın da oyuncuyla anlaşmayı bitirme konusunda özel bir isteği bulunuyor.

""Africa Foot" sitesinin elde ettiği özel bilgilere göre Al Ahly, Union Alger'in savunmacısı Achref Abada ile anlaşma ilgisini tazeledi ve önümüzdeki ocak ayında transferi tamamlama umuduyla müzakereleri hızlandırmak için yeniden harekete geçti.

Bu hamle, Cezayirli savunmacıyı teknik nitelikleri, tecrübesi ve birden fazla mevkide görev yapabilme kabiliyeti sayesinde savunma sistemine önemli bir katkı olarak gören El Hüseyin Ammuta'nın doğrudan isteği üzerine geliyor; bunlar Faslı teknik adamın takımının savunma istikrarını pekiştirmek için aradığı özellikler.

Aynı kaynağa göre Al Ahly'ye yakın aracılar, oyuncunun menajerleriyle iletişim kanallarını yeniden açtı; ayrıca oyuncuyu Mısır Ligi'nde yeni bir deneyim yaşamaya ikna etme çabasıyla resmi bir teklif sunuldu.

Bu hamle, Al Ahly yönetiminin kış transfer döneminin önceliklerinden biri haline gelen bu transferi bitirme kararlılığını yansıtıyor; özellikle de kulübün birkaç ay önce Cezayirli savunmacıyı kadrosuna katma ilgisini daha önce ortaya koymuş olması nedeniyle.

27 yaşındaki Achref Abada, kariyerine Olympique Medea... Olmaz, El Eulma kulübünde başladıktan sonra 2021 yılında JS Chlef'e transfer olarak Cezayir Ligi'nin en önemli savunmacıları arasındaki yerini kademeli olarak sağlamlaştırmayı başardı; burada dikkat çekici performanslar sergileyerek değerini artırdı ve ocak 2026'da Union Alger'e katıldı.

Milli savunmacı, çok yönlülüğü sayesinde büyük takdir görüyor; zira hem stoperde hem de sağ bek mevkiinde oynayabiliyor ki bu, teknik ekibe ek bir taktik esneklik sağlıyor. Ayrıca yerel müsabakalarda iyi bir tecrübeye ve Cezayir Milli Takımı ile çıktığı maçlara sahip.

Rakamlara gelince Abada, 2026-2027 sezonunda Union Alger forması altında Cezayir Ligi'nde 6 maça çıktı; toplam 529 dakika sahada kalırken ne gol attı ne de asist yaptı.

Ancak oyuncunun Union Alger ile haziran 2029'a kadar uzanan bir sözleşmesinin bulunması ve belirli bir bedel karşılığında ayrılmasına imkân tanıyan bir serbest kalma bedelinin olmaması nedeniyle Al Ahly'nin transferi bitirme yolu güllerle döşeli olmayacak; bu durum, Cezayir kulübü yönetiminin onayını müzakerelerin geleceğinde belirleyici unsur haline getiriyor.

Dolayısıyla Al Ahly, transferi tamamlamak için Union Alger yönetimiyle bir anlaşmaya varmak zorunda kalacak; özellikle de aracıların ve oyuncunun menajerlerinin yenilenen hamlelerine rağmen savunmacının ayrılığı yönetimin onayı olmadan mümkün olmayacağı için.

Ammuta'nın savunma hattını takviye etme isteği ile Al Ahly'nin oyuncuyu kadrosuna katmaktaki ısrarı arasında, önümüzdeki günler transferin kaderini ve Achref Abada'nın önümüzdeki kış transfer döneminde kırmızı kalenin yeni yüzlerinden biri olup olmayacağını belirlemede belirleyici olmaya devam ediyor.