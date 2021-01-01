Yılmaz Vural: Küfür etmiş, bir de bana!

BB Erzurumspor'un teknik direktörü, Fenerbahçe maçında yaşananların perde arkasını anlattı.

Yılmaz Vural, yıllardır Türkiye'nin en medyatik hocalarının başında gelir. Hemen hemen her yaptığı olay olur ve çok konuşulur.

Özellikle bazı açıklamaları, tarihteki yerini çoktan almıştır. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör yine o açıklamalardan birine imza attı. Neden mi? Çünkü oyuncusu Ricardo Gomes, Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemedi ve olaylar patlak verdi.

Ne söylendi?

Yılmaz Vural, ikinci devrede oyuna sokmak istediği Gomes'in, oyuna girmemesinden dolayı oldukça öfkeliydi ve karşılaşmanın ardından beIN Sports'a şu açıklamaları yaptı:

"Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. Bu oyuncular iki ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA’ya şikayete gidiyorlar.

"Ben de çoğu zaman paramı alamadım. Biz ne yapalım? Ricardo Gomes’ten rica ettim, 'Sana ihtiyacımız var oyuna gir' dedim. 'Girmem' dedi. Yabancı futbolcular burayı dingonun ahırı sanıyor."

Yılmaz Vural, devre arasında oyundan alınan Arvydas Novikovas'ın da soyunma odasında sinkaflı ifadeler kullandığını söyledi.

"Bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasında küfür etmiş. Bana bir de? Küfür! Burası dingonun ahırı mı? Sen kimsin? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam akıllı döveceksin. Ahlaksızlık.

"Ricardo Gomes ve Novikovas soyunma odasında bize küstahlık yaptı. Yönetim kurulundan rica edeceğim, bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Düşersek adam gibi düşelim, biz kimsenin oyuncağı değiliz.

"Ömrümüzü bu işe vermişiz, siz kimsiniz ya?"

Neler yaşandı?

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, 39. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu ve işini iyice zora soktu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Yılmaz Vural, mavi-beyazlıların forvet oyuncusu Ricardo Gomes'i oyuna almak istedi fakat 29 yaşındaki santrfor oyuna girmek istemedi. Bunun ardından Yılmaz Vural, Bodhan Butko'yu oyuna sokmak zorunda kaldı.

Tecrübeli teknik direktör, Aryvdas Novikovas'ı ise devre arasında oyundan aldı ve onun yerine Elbasan Rashani'yi oyuna sürdü.

BB Erzurumspor, kaos dolu bir gecenin ardından Kadıköy'den puansız ve umutları azalmış olarak ayrıldı.