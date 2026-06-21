Yeni Zelanda'nın eski teknik direktörü: Salah'ı durdurmak için bu plan uygulanmalı

Yeni Zelanda Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Ricky Herbert, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası’nda Mısır karşısında tarihi bir fırsat yakalamak istiyorsa sakinliğini ve disiplinini koruması ve Mohamed Salah’ın tehlikesini azaltmak için takım olarak bir yol bulması gerektiğini vurguladı.

İlk turda İran ile 2-2 berabere kalan Yeni Zelanda, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Pazar günü Vancouver'da oynanacak maçta Mısır milli takım kaptanının etkisini sınırlamak, bu tarihi başarıya ulaşmanın anahtarı olabilir.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda’yı çalıştıran Herbert, bunun için Salah’ın hareket alanını daraltmakla, onu marke etmek için aşırı sayıda oyuncu ayırmamak arasında bir denge kurulması gerektiğini açıkladı.

Herbert, Reuters ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “O dünya çapında bir oyuncu, bu yüzden ona bu saygıyı göstermeliyiz. Eğer Yeni Zelandalı oyuncuları bire bir durumlara sokmayı başarırsa, işler bizim için çok zorlaşır. Öte yandan, başka yerlerde boşluklar bırakma korkusuyla onun etrafında aşırı yoğunlaşmamaya dikkat etmeliler. Bu nedenle, organize ve birbirimize yakın durmamız, onun dönüp ileriye doğru oynamasını ve o ölümcül paslarla bize zarar vermesini engellememiz gerekecek."

Herbert, Muhammed Salah ve Ömer Marmuş arasındaki hücum ikilisinin Yeni Zelanda savunması için büyük bir sınav olacağını belirtti ve genel olarak Mısır milli takımını İran milli takımına kıyasla daha zorlu bir rakip olarak gördüğünü ifade etti.

Bununla birlikte, İran ile berabere kaldıktan sonra Mısır’ın Yeni Zelanda’ya da gereken saygıyı göstereceğinden emin olduğunu ifade eden Herbert, şöyle konuştu: “İran maçı, milli takım için Dünya Kupası’nda atılmış iyi bir adımdı ve kendilerini tanıtmak için iyi bir fırsattı. Muhtemelen İran karşısında üç puanı alabilirlerdi. Gol yedikleri pozisyonlar hakkında pek çok değerlendirme yaptıklarından eminim.”

Yeni Zelanda milli takımı, Herbert’in liderliğinde Güney Afrika’da büyük övgüler almıştı; grup aşamasını geçtikten sonra turnuvadan yenilgisiz olarak veda etmişlerdi.

Herbert, Pazar günü Vancouver’da tribünlerdeki taraftarlar arasında maçı izleyecek ve oyuncuların rahatlayıp anın tadını çıkarabilirlerse galibiyetin onları beklediğinden emin.

Şöyle devam etti: “Onlara şunu söyleyeceğim: Anın tadını çıkardığınızdan emin olun, çünkü maça dışarıdan herhangi bir baskı getirmek istemezsiniz. Zor bir maç mı olacak? Evet, öyle olacak. Dünya çapında bazı oyuncuları var mı? Evet, var. Ama siz Dünya Kupası’ndasınız, dünyanın en büyük spor etkinliğinde. Eğer bunu doğru şekilde ele alır ve maça uygun olumlu duygularla yaklaşırsak, bir şansımız olduğunu düşünüyorum.”