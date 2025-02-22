Yeni sözleşme imzalayan Haaland'dan F1 yatırımı!

Erling Haaland, Real Madrid'e yenilginin ardından yeni aldığı Aston Martin DBX 707 ile görüntülendi.

Manchester City’nin yıldız forveti Erling Haaland, takımının Real Madrid'e 3-1 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından 350.000 sterlin değerindeki özel üretim bir F1 güvenlik aracıyla Manchester Havaalanı'ndan evine dönerken görüntülendi.

Haaland'ın yeni aracı, genellikle pistlerde kullanılan Aston Martin DBX 707'nin özel üretim modeli. F1 yarışlarında Bernd Maylander tarafından kullanılan bu model, İngiliz yarış yeşili renginde üretiliyor. Haaland ise bu aracı limon yeşili renkte tercih etti.

Bu, Norveçli yıldızın kısa süre önce Manchester City ile imzaladığı haftalık 1 milyon sterlinlik yeni sözleşmenin ardından yaptığı ilk büyük harcamalardan biri oldu. Haaland, 2034 yılına kadar City'de kalacak ve bu süreçte büyük bir maaş artışı alacak.

Lüks harcamalar devam ediyor

Haaland, geçtiğimiz hafta da yaklaşık 200.000 sterlin değerindeki Porsche 911 GT3 modeliyle City antrenmanından ayrılırken görülmüştü. Metalik turuncu süper arabasıyla Etihad Stadyumu'ndan ayrılırken, etrafını hayranları sardı.

Haaland'ın yeni arabaları, 2025'te yaptığı büyük harcamaların sadece bir kısmını oluşturuyor. Ocak ayında yıldız oyuncu, Manchester şehir merkezini terk ederek Alderley Edge'de milyonlarca sterlinlik yeni bir malikaneye taşındı.

Aile hayatında yeni bir dönem

Haaland ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Isabel Haugseng Johansen, geçtiğimiz Aralık ayında ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çift, bu büyük dönüm noktasının ardından, Manchester şehir merkezine 30 dakika uzaklıktaki altı yatak odalı lüks bir malikaneye taşındı.

Manchester City’ye katıldığından beri 133 maçta 117 gol atan Haaland, kısa sürede kulübün en önemli isimlerinden biri oldu. İki buçuk yılda Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve toplamda altı büyük kupa kazanan Norveçli forvet, City formasıyla etkileyici bir istatistik yakaladı.