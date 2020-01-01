Süper Lig

Yeni sezonda hangi lig, ne zaman başlayacak?

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Futbolda 2020-21 sezonun ne zaman start alacak? Yeni sezonda hangi lig, ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

Salgın nedeniyle futbola verilen aranın ardından birçok ülke yeni sezon programlarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Federasyonlar yeni sezonun başlama tarihlerini duyuruyor. 

İşte Avrupa'nın bazı ligleri ve Süper Lig'de 2020-21 sezonun başlangıç tarihleri...

LİG BAŞLAMA TARİHİ
İskoçya Premiership 1 Ağustos
Belçika Birinci Lig A 8 Ağustos
Rusya Premier Ligi 8 Ağustos
Fransa Ligue 1 22 Ağustos
Türkiye Süper Lig 11 Eylül
Avusturya Bundesliga 11 Eylül
İngiltere Premier Lig 12 Eylül
Ukrayna Premier Ligi 12 Eylül
Portekiz Primeira Liga 12 Eylül
Yunanistan Süper Ligi 12 Eylül
İspanya La Liga 12 Eylül
Hollanda Eredivise 12 Eylül
Almanya Bundesliga 18 Eylül
İtalya Serie A Belli değil

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