Yeni sezonda hangi lig, ne zaman başlayacak?
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Salgın nedeniyle futbola verilen aranın ardından birçok ülke yeni sezon programlarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Federasyonlar yeni sezonun başlama tarihlerini duyuruyor.
İşte Avrupa'nın bazı ligleri ve Süper Lig'de 2020-21 sezonun başlangıç tarihleri...
|LİG
|BAŞLAMA TARİHİ
|İskoçya Premiership
|1 Ağustos
|Belçika Birinci Lig A
|8 Ağustos
|Rusya Premier Ligi
|8 Ağustos
|Fransa Ligue 1
|22 Ağustos
|Türkiye Süper Lig
|11 Eylül
|Avusturya Bundesliga
|11 Eylül
|İngiltere Premier Lig
|12 Eylül
|Ukrayna Premier Ligi
|12 Eylül
|Portekiz Primeira Liga
|12 Eylül
|Yunanistan Süper Ligi
|12 Eylül
|İspanya La Liga
|12 Eylül
|Hollanda Eredivise
|12 Eylül
|Almanya Bundesliga
|18 Eylül
|İtalya Serie A
|Belli değil