Süper Lig’in 34. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’e 3-0 kaybeden Hatayspor’un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Ramazan ayının kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Sezon içerisinde başarılı bir grafiğe sahip olan Hatay temsilcisi, son beş maçında hiç galibiyet alamadı.

Ömer Erdoğan’ın ekibi, 3 beraberlik ve iki yenilgi alarak son beş maçından boynu bükük ayrıldı.

Son olarak İstanbul temsilcisi Başakşehir’e faklı kaybeden Hatay’ın hocası Ömer Erdoğan Ramazan ayına vurgu yaptı.

44 yaşındaki menajer, 5 veya 6 oyuncularının maç günü oruç tuttuğunu ve bu durumun performanslarının düşmesine neden olduğunu belirtti.

Oyuncularına oruç tutmayı yasaklayamayacağının altını çizen Ömer Erdoğan, futbolcularının eski formuna ulaşması için Ramazan ayının bitmesini beklediklerini aktardı.

Ne söylendi?

Son haftalarda koşu mesafelerinin düştüğünü ve Ramazan ayının, takımın performansını etkiledğine değinen Ömer Erdoğan beIN Sports’a konuştu:

"Allah'ın gücüne gitmesin. Ramazan ayı bizi biraz sıkıntıya soktu. Hepimiz Allah'a şükür Müslümanız.

"Oruç tutuyoruz, ama 5-6 oyuncunuz maç günü oruç tutarsa bilimsel olarak da performansınızı etkiliyor.

“Koşu mesafelerimizde de 3 haftadır düşüş var.”

"Bu vebali üstüme alamam"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan şunları ekledi:

“Oyuncularımızın eski performansına dönmesi için Ramazan ayının bitmesini bekliyoruz.

“Ben, oruç tutmalarını yasaklayamam. Bu vebali üstüme alamam.

“Bu, tamamıyla kendi kararları ve bir bahane değil. Bu bir gerçek, çünkü 3-4 maçtır fiziksel olarak karşılık veremiyoruz."

34 haftanın ardından 49 puana sahip olan Hatay ekibi, Süper Lig’in 10. sırasında yer alıyor.

Hatayspor, ligin 35. haftasında küme düşme mücadelesi veren Altay ile karşı karşıya gelecek.

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