Yeni bir hain mi? Arsenal, Tottenham'da yasak bir kapıyı çalıyor

Transfer piyasası, Tottenham'ın kaptanı Cristian Romero'nun geleceğiyle ilgili beklenmedik bir gelişmeye sahne oluyor. Arjantinli defans oyuncusu, kuzey Londra'nın bu yaz görülecek en tartışmalı transferlerinden biri olabilecek bir adımla anılmaya başlandı.

The Sun gazetesinin aktardığına göre Romero, doğrudan mevcut kulübünün en büyük Londra rakibinin saflarına geçmesi anlamına gelen bir transferle Arsenal'e gitmek istiyor. Ancak Tottenham bu transferin gerçekleşmesine izin vermeye hazır görünmüyor.

Aynı gazeteye konuşan Tottenham'daki üst düzey kaynaklar, Arsenal'e herhangi bir oyuncu satmayı düşünmeyeceklerini belirtti.

28 yaşındaki Romero, daha önce Atletico Madrid'e transfer olmakla anılmıştı. İtalyan ekibi Inter Milan da Arjantinli defans oyuncusuyla ilgilenenler arasına girdi. Bu durum, Tottenham'dan bu yaz ayrılması halinde önünde birden fazla seçenek açıyor.

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Gazete, Arjantin ile Dünya Kupası finaline ulaşan Romero'nun, kulüpte geçirdiği beş sezonun ardından bu yaz Tottenham'dan ayrılmaya hazırlandığını belirtti.

Gazete şöyle devam etti: "Kuzey Londra'yı geçen bu transfer gerçekten şaşırtıcı bir hamle olur ve Sol Campbell'ın 2001 yılında Tottenham'dan Arsenal'e transferinin izlerini taşır. Ancak bu değişimdeki fark, Campbell'ın bonservissiz bir oyuncu olmasıydı; bu da Tottenham'ın bu stoperin düşman topraklarına gitmesini engelleyememesi anlamına geliyordu ama Campbell daha sonra Spurs taraftarları tarafından hain olarak nitelendirildi."

Bu değişimi 2010 yılından bu yana kimse yapmadı. O tarihte William Gallas, Arsenal ile sözleşmesinin sonunda tartışmalı bir şekilde ters yönde transfer olmuştu.

Romero'nun sözleşmesinde hâlâ üç yıl daha bulunuyor; bu da geleceğiyle ilgili kontrolün Tottenham'ın elinde olduğu anlamına geliyor.

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