Alman forvet Nick Woltemade'nin Juventus'taki geleceğine dair şüpheler, Torino'ya transfer olmasından bu yana kendisinden beklenen seviyeyi gösterememesinin ardından giderek artıyor. Ancak İtalyan kulübü, kiralık süresinin Haziran 2027'ye kadar devam etmesini şart koşan bir sözleşme maddesi nedeniyle önümüzdeki kış transfer döneminde ondan kurtulamayacak.

24 yaşındaki Nick Woltemade, yaz transfer döneminin son günlerinde Newcastle'dan Juventus'a katılmıştı. Ancak şimdiye kadar teknik direktör Luciano Spalletti'yi ikna etmeyi başaramadı ve dört maçta yalnızca penaltıdan bir gol kaydetmekle yetindi.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre Juventus, kiralık dönemini erken sonlandırmasına imkân tanıyan bir maddeye sahip değil. Bu durum, kulübü Alman forveti gelecek sezonun sonuna kadar elinde tutmaya ve haftalık 150 bin euroyu aşan maaşının tamamını üstlenmeye mecbur bırakıyor.

Juventus, Nick Woltemade'yi kesin olarak satın almak zorunda olmasa da Newcastle, oyuncuyu yaklaşık 80 milyon euro karşılığında kadrosuna katan İngiliz ekibindeki geleceğini saran belirsizlik ortamında, sezon sonunda onu satmaya hâlâ açık görünüyor.

Woltemade geçtiğimiz yaz Newcastle'da kalmayı tercih ediyordu; ta ki teknik direktörü, daha fazla oyun süresi arayışıyla Torino'ya transfer olması için onu teşvik edene kadar. Eleştirilerin artmasıyla birlikte oyuncu, başlangıcından memnun olmadığını kabul ederek şunları söyledi: "Yeni bir ülkedeyim ve yeni bir dil öğreniyorum. Hâlâ bir daire arıyorum, çünkü şu anda bir otelde kalıyorum. Performansımdan tamamen memnun değilim ama gelişmeye devam etmek ve takıma yardımcı olmak istiyorum."

Yaz transfer döneminde adı Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile anılan Nick Woltemade, şimdi seviyesini yeniden yakalamak ve takımın hücumuna liderlik edebileceğine Juventus'u ikna etmek için kritik bir fırsatla karşı karşıya. Zira kulüp yönetimi, önümüzdeki dönemlerde hücum hattını güçlendirmek için aralarında Mateo Retegui, Folarin Balogun ve Antonio Raimondo'nun da bulunduğu başka seçenekleri değerlendiriyor.