“Yarım kitap yazabilirim!” Xabi Alonso, Chelsea'deki çılgın ilk üç ayını değerlendirdi

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, cumartesi günü Manchester United'a karşı oynayacakları maç öncesinde sakatlık durumlarına ilişkin kapsamlı bilgi verdi ve Maxence Lacroix'nın haftalarca sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Alonso, Stamford Bridge'deki görevinin yoğun geçen ilk üç ayını da değerlendirdi.

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Lacroix sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Chelsea savunmada eksik kaldı

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, savunma oyuncusu Maxence Lacroix'nın geçirdiği sakatlık nedeniyle yaklaşan milli maç arasının sonrasına kadar forma giyemeyeceğini doğruladı. Bu aksilik, Chelsea'yi Manchester United maçı öncesinde stoper seçenekleri bakımından sıkıntıya soktu.

Alonso, diğer savunma oyuncusu Pep Chavarria'nın ise maç kadrosuna döndüğünü açıkladı.

Hafif fiziksel sorunları bulunan orta saha oyuncusu Moises Caicedo'ya da oynama izni verildi.

Alonso, Fofana'nın fırsatını ve Martinez'in maske takma ihtimalini değerlendirdi

Lacroix'nın yokluğunda Alonso, Wesley Fofana'nın Levi Colwill ve Josh Acheampong'la birlikte sorumluluk alacağına güvendiğini belirtti. Alonso, “Max'in sakatlığıyla birlikte Wes'imiz var... Penaltıyı kaçırmış olsa da iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. İstikrarlıydı, güçlüydü ve birçok olumlu yön gördüm” dedi.

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Kaleci Emi Martinez'in olası dönüşüyle ilgili olarak Alonso, “Oynamaya hazır olması hâlinde muhtemelen bir yüz maskesine ihtiyacı olacak” ifadelerini kullandı.

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Genç savunma oyuncusu Aaron Anselmino, tekrarlayan fiziksel sorunlarından iyileşme sürecinde olduğu için forma giyemiyor.

Alonso, Chelsea'deki ilk aylarında yaşadıklarını anlattı

Stamford Bridge'deki teknik direktörlük görevinin ilk üç ayını değerlendiren Alonso, bu dönemin son derece yoğun geçtiğini kabul etti. Alonso gülümseyerek, “Ah, birçok şey. O kadar çok şey ki. Belki bu üç ay hakkında yarım kitap yazabilirim. Önümüzde daha niceleri var” dedi.

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Cole Palmer'ın Tottenham karşısında yakın zamanda gördüğü kırmızı kartın ardından disiplin konusuna değinen Alonso, “Evet, maç ve geliştirebileceğimiz şeyler hakkında konuştuk... Cole akıllı biri, futbolu seviyor, futboldan keyif almayı seviyor” diye ekledi.

Teknik direktör, “İstikrarlı olduğumuzu hissetmek için daha düzenli performans göstermemiz gerektiğini düşünüyorum” vurgusunu yaptı.

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Chelsea, Manchester United maçıyla birlikte istikrar yakalamak istiyor

Alonso, uzun vadede taktiksel açıdan sağlam bir yapı kurarken oyuncularını temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırdı.

Teknik direktör, geçen hafta sonu ülke içindeki maçta yaşanan olumsuz sonuca kıyasla çok daha iyi bir performans bekliyor.

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Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United karşısında üç kritik puanı almayı hedefliyor.