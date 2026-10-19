Kevin De Bruyne'nin Napoli'deki çilesi, geçen hafta Venezia karşısında kaçırdığı ve takımı beraberlikten yoksun bırakarak krizi derinleştiren penaltının ardından sürüyor; ekip bu maçı 1-0 kaybetti.

Belçikalı yıldızın Napoli'deki serüveni artık soru işaretleriyle anılıyor; kulübün çıkarlarını koruyacak şekilde durumunun netleştirilmesi çağrıları yapılıyor.

"Sky Sport Italia" gazetecisi Massimo Ugolini, Belçikalı yıldızın Napoli serüvenine ne derece bağlı olduğunu sorgulayarak, gelecek ocak ayında kendisiyle ilgili bir karar alınması gerekse dahi durumunun hızla netleştirilmesi gerektiğini savundu.

Ugolini, Il Napolista sitesinin aktardığına göre Sky Sport Insider aracılığıyla şunları yazdı: "Kaçırdığı penaltı bir yana, De Bruyne, Napoli'ye gelmekle doğru kararı verdiğini düşünen biri gibi görünmüyor."

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Şöyle devam etti: "Bu durumun, ocak ayında bile olsa, hızla netleştirilmesi gerekiyor; başta Belçikalı oyuncu olmak üzere herkesin, kulübün çıkarlarını koruyan bir kararın sorumluluğunu üstlenmesi şart. Değerindeki bir oyuncuyu enerjisinin yarısını ortaya koyarken elde tutmanın bir anlamı yok."

De Bruyne, cumartesi günü Napoli'nin Venezia karşısında tek golle aldığı yenilgide sonradan oyuna girdi ve kaleci Filip Stanković'in kurtardığı bir penaltıyı kaçırdı; bu, geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e 3-1 kaybedilen maç sırasında teknik direktör Massimiliano Allegri ile anlaşmazlığa düşmesinin ardından yaşandı.

Ugolini, Napoli'nin sorunlarını Belçikalı oyuncuyla sınırlı tutmadı; Football Italia'nın aktardığına göre, aralarında "neredeyse hiç yok sayılacak yaz transferleri, yorgun bir kadro, bir dizi sakatlık, sözleşmeleri sona ermeye yaklaşan oyuncular arasındaki yaygın hoşnutsuzluk ve teknik direktörün kimi zaman ikna edici olmayan tercihleri"nin de bulunduğu başka nedenler sıraladı.Football Italia.

Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in tutumuna da değinerek şunları söyledi: "Başkanın sessizliği henüz gürültü koparmadı. Belki de bu, üç yıl önce yapılan hataları tekrarlamak istemediklerine dair bir işarettir." Napoli, 2023-2024 sezonunda üç teknik direktör değiştirmiş ve İtalya Ligi'ne şampiyon olarak girmesine rağmen sezonu onuncu sırada tamamlamıştı.

Napoli, salı günü Bodø/Glimt'i konuk edecek, ardından cumartesi günü Roma'yı ağırlayacak; bu iki karşılaşma, takımın performansı ve teknik direktör Allegri'nin geleceğiyle ilgili soru işaretlerinin arttığı bir dönemde geliyor.