Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynanacak olan beklenen mücadelede gerçek bir krizle karşı karşıya. Bu durum, Portekizli çalıştırıcıyı alışılmadık çözümler üretmeye zorlayabilir.

İspanyol "As" gazetesinin haberine göre, Real Madrid'de Inter karşısında Bernardo Silva, Arda Güler ve Eduardo Camavinga cezalı oldukları için forma giyemeyecek. Aurelien Tchouameni ise sakatlığı nedeniyle yokluğunu sürdürüyor.

Şu anda doğal bir şekilde hazır olan tek orta saha oyuncusu olarak elinde yalnızca Fede Valverde bulunan Mourinho için durum daha da zorlaşıyor. Bu durum onu oyun sistemini değiştirmeye ya da oyuncuları alışılmadık mevkilerde kullanmaya itebilir.

Gazeteye göre, ortaya atılan çözümlerin başında Jude Bellingham geliyor. Ancak Mourinho, gol yeteneği nedeniyle onu forvetin arkasında ve ceza sahasına yakın bir konumda kullanmayı tercih ediyor.

İngiliz oyuncu, orta sahaya geri dönmek için mantıklı bir seçenek haline gelebilir. Bu durumda Brahim Diaz oyun kurucu mevkisinde sahaya sürülebilir ve 4-2-3-1 sistemi korunabilir.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Ayrıca Trent Alexander-Arnold da seçenekler arasında öne çıkıyor. Zira Mourinho daha önce onu, derinliğe doğru hareket etme özgürlüğü tanıyan rollerde kullanmıştı. Teknik direktör, orta sahada Trent, Valverde ve Bellingham ile birlikte 4-3-3 sistemine başvurabilir.

Bu senaryoda Trent orta sahanın sağ tarafında yer alacak, Bellingham sol tarafta hareket edecek, Valverde ise orta sahanın merkezinde konumlanacak.

"As" şunları ekledi: "Dean Huijsen, özellikle topla oynama konusunda büyük bir kaliteye sahip olduğu için daha cesur bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Jorge Cestero ise kulübün akademisinden bir başka seçeneği temsil ediyor; özellikle Thiago Pitarch'ın sakatlığı nedeniyle yokluğunun sürmesi ve Manuel Angel'in Fulham'a transfer olmasıyla birlikte.

Mourinho, Huijsen'in yeteneklerini iyi biliyor. Zira oyuncu Juventus'tayken onu Roma'ya kiralık olarak istemişti. Ayrıca İspanyol-Hollandalı stoper, kariyerine altyapı takımlarında forvet olarak başlamış, ardından stopere dönüşmüştü.

Onu orta sahaya sürmek Real Madrid'e topa sahip olma ve oyun kurma konusunda ek bir kalite kazandırabilecek olsa da, bu durum takımın topu arka bölgeden çıkarma kabiliyetini etkileyebilir; özellikle stoper mevkisinde Rüdiger ve Konate'ye güvenildiği düşünülürse.

Ayrıca okuyun:

Real Madrid'in Endülüs'teki başarısızlığı: Geçici bir tökezleme mi, yoksa düşüşün başlangıcı mı?