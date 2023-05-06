Yapay zekâ ChatGPT, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşlerini bildirdi.

Son dönemde hayatımıza giren yapay zekâ modeli ChatGPT, futbol konusunda da görüş bildirmeye devam ediyor.

ChatGPT, bu kez GOAL Türkiye editörü Samet Çayır'ın Ali Koç ile ilgili sorduğu soruları yanıtladı.

Ali Koç'un finansal anlamda Fenerbahçe'de çok iyi işler yaptığını vurgulayan ChatGPT, sportif başarı konusunda ise Koç'u eleştirdi.

Yapa zekâ, "Sence Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başarılı mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü'nün mevcut başkanıdır. Başkanlığa seçilmeden önce, Koç ailesi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün büyük bir destekçisiydi ve uzun yıllardır kulübün yönetiminde yer almaktadırlar.

"Ali Koç, başkanlığa seçildiği Haziran 2018'den bu yana kulübün başarısı için çalışmaktadır. Başkanlığı döneminde, Fenerbahçe Kulübü'nün mali durumunu düzeltmek, takımın sportif başarısını artırmak ve kulübün altyapısını güçlendirmek için birçok adım atmıştır.

"Bunlar arasında, kulübün borçlarını azaltmak için finansal yapıyı düzenlemek, yeni oyuncular transfer etmek ve altyapıya daha fazla yatırım yapmak yer almaktadır.

"Koç, başkanlığı döneminde bazı eleştirilerle karşılaşmış olsa da, kulübün finansal durumunu düzeltme, takımın sportif başarısını artırma ve kulübün altyapısını güçlendirme konularında attığı adımlarla başarılı bir performans sergilemektedir.

"Ancak, Fenerbahçe'nin sportif başarısı her zaman beklentileri karşılamamıştır ve bu durum bazı taraftarların memnuniyetsizliğine neden olmuştur."

ChatGPT'ye göre Ali Koç, görevi bırakmalı mı?

ChatGPT, "Fenerbahçeli taraftarlar zaman zaman Ali Koç'u istifaya davet ediyor. Sence Ali Koç, görevi bırakmalı mı?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevi bırakıp bırakmaması, taraftarların görüşleri dışında, tamamen kendisinin vereceği bir karardır. Ancak, bir kulüp başkanı olarak, kulübün menfaatlerini ve başarısını en üst düzeyde tutma sorumluluğu altındadır.

"Ali Koç, başkanlığı döneminde kulübün finansal durumunu düzeltmek, takımın sportif başarısını artırmak ve kulübün altyapısını güçlendirmek için birçok adım atmıştır. Bu adımların bazıları, kulübün borçlarını azaltmak için finansal yapıyı düzenlemek, yeni oyuncular transfer etmek ve altyapıya daha fazla yatırım yapmak gibi önemli konuları içermektedir.

"Ancak, Fenerbahçe kulübü tarihi ve taraftarlarından kaynaklanan yüksek beklentiler nedeniyle, kulübün sportif başarısı her zaman taraftarların istediği seviyede olmayabilir. Taraftarların, başkanın performansına ilişkin eleştirileri doğal bir sonuç olabilir.

"Sonuç olarak, Ali Koç'un görevi bırakıp bırakmaması kulübün menfaatlerini en üst düzeyde tutarak ve kulübün gidişatını iyileştirmek için gerekli adımları atmaya devam ederek kendisine kalmış bir karardır."