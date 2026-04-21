Ya PSG, İngiltere Premier Ligi'ne katılırsa – Premier Ligi'nde gerçekten hakimiyet kurar mı?

“Liverpool’dan şampiyonluğu alırdık.” Kendinden emin bir PSG taraftarı, takımının yıldız gücünün yeterli olduğuna inanıyor. Kamal Marley ise, tam anlamıyla 38 maçlık bir sezonun oynanmaması nedeniyle takımın İngiliz futbolunun gerçek derinliği ve yoğunluğuna karşı kendini kanıtlama fırsatı bulamadığını öne sürüyor.

"PSG, Premier Lig'de olsaydı şampiyon olurdu." PSG taraftarı, gözlerini karşısındaki kişiye dikmiş bir şekilde öne doğru eğilirken, bu iddia havada asılı kaldı.

Kamal Marley hiç tereddüt etmeden karşılık verdi: "Daha önce 38 maçlık zorlu bir sezon oynamak zorunda kalmadığınız için diğer tüm üst düzey takımlardan daha iyi bir takım olduğunuzu düşünüyorsanız."

"Lens sizin ana rakibiniz, bununla yüzleşin. Bu sezon açıkça iki puan gerinizde. Lens'in Premier Lig'de ilk yarıda bitireceğini düşünmüyorsunuz herhalde."

O, zorlu mücadeleyi vurgulayarak devam etti. "Sanırım değineceğiniz bir diğer konu da, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ne giderken yendiğiniz birçok takımla Premier Lig'de de karşılaşmak zorunda kalacağınız."

"Peki geçen yıl onlarla oynadığımızda ne oldu?" PSG taraftarı anında karşılık verdi. "Premier Lig bir kez daha Chelsea'ye büyük bir teşekkür borçlu. PSG, Chelsea'yi de yenme talihsizliğini yaşasaydı, kulübünüz Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğunu elinden alıp bize verirdim. Liverpool, Arsenal, Villa, hepsi, bu takımlar PSG'ye yenildi."


Bu diyalog, keskin ayrılığı ortaya koydu: Bir tarafta, PSG'nin kalitesinin daha uzun ve zorlu bir sezonu ezip geçeceği ısrarı vardı; diğer tarafta ise Premier Lig'in acımasız derinliği ve fiziksel yükünün, sürdürülebilir rekabet gücündeki eksiklikleri ortaya çıkaracağını savunan Kamal vardı.

PSG taraftarı, soy ağacını ve geçmiş sonuçları vurgulayarak, orta sıralarda yer alan İngiliz takımlarının çok az tehdit oluşturduğunu savundu. Kamal ise Ligue 1'deki rekabetin daha sıkı olduğu gerçeğiyle karşılık verdi; burada Lens gibi yakın rakipler bile ligin yoğunluğundaki farkı ortaya koyuyor.

