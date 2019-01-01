Xavi: Sterling, Messi ve Ronaldo'nun yerine geçebilir

Barcelona'nın efsane oyuncularından Xavi, Manchester City forması giyen Raheem Sterling'in dünyanın en iyi futbolcusu olabileceğini söyledi.

altyapısından yetişen ve 1998-2015 yılları arasında profesyonel formayı giyerek birbirinden büyük başarılar kazanan eski orta saha oyuncusu Xavi Hernandez, dünyanın en iyi futbolcusu adayını Raheem Sterling olarak gördüğünü açıkladı.

24 yaşındaki İngiliz oyuncu, Pep Guardiola yönetimindeki ile yeteneklerini geliştirerek başarılı bir yıldız futbolcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sterling, City'nin 2017-18 ve 2018-19'da aldığı Premier Lig şampiyonluklarında 35 gol atıp 21 asist yaparak kilit bir rol üstlendi.

Haberin devamı aşağıda

2019-20 Premier Lig sezonunda ilk 5 haftada 5 gol atan Sterling, milli arada İngiltere forması ile de aynı performansını sürdürdü.

Mirror'a verdiği röportajında Xavi, ve 'nun hala dünyanın en iyi futbolcuları olduğunu söyledi. Ancak zamanı geldiğinde Raheem Sterling'in bu iki futbolcunun yerini almak konusunda en büyük aday olduğunu savundu:

"Messi ve Ronaldo, yıllardır dünyanın en iyi futbolcusu ödüllerini domine etti. Onlardan öncekileri hatırlamak çok zor. Benim için Messi, dünyanın en iyisi. İkisi de hala üst düzey seviyede futbol oynasa da bir başkasının onların yerine geçmesi gerektiği günler çok da uzakta değil. Gelecekte dünyanın en iyi oyuncusu olabilecek genç futbolculara bir bakın: Aklınıza Neymar, Mbappe Salah ve Sterling geliyor. Şimdi düşündüğümde bence bu yarışı Sterling önde götürüyor. Her zaman iyi ve tehlikeli bir futbolcuydu. Ama Pep Guardiola'nın yönetiminde dünyanın en iyilerinden biri haline geldi. Eğer Pep'in nasıl çalıştığını biliyorsam; takıma geldiğinden bu yana Sterling ile yakından ilgilenmiş ve hangi yönlerini geliştirip hangi konularda çalışması gerektiğini ona söylemiştir. Şimdi bunun sonuçlarını görüyoruz. Sterling hala çok genç ve dünyanın en iyi futbolcusu olabilir."