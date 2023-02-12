PSV'de harika bir çıkışa imza atan genç yıldız, gelecek yaz yeniden PSG'ye transfer olacağının sinyallerini verdi.

Yaz transfer döneminde transfer olduğu PSV'de sergilediği performansla göz kamaştıran ve Louis van Gaal tarafından Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosuna da alınan Xavi Simons yeniden PSG'ye dönmek istediğini ima etti. Ülkesinin basınından NoS Sport'a konuşan 19 yaşındaki oyuncu, Fransa'yı özlediğini ve Paris'in harika bir şehir olduğunu söyledi.

Xavi Simons ne söyledi?

Eindhoven'in Paris'e oranla çok daha sessiz bir şehir olduğunu belirten Simons, "Fransa'yı özlediğim bir gerçek. Paris inanılmaz bir şehir ve gerçek bir metropol. Eindhoven ise Paris'e göre çok daha sessiz" dedi. PSV'de Ruud van Nistelrooy yönetiminde çıktığı maçlara 13 gol ve beş asist sığdıran oyuncunun bu sözleri eski takımına dönmek istediği şeklinde yorumlandı.

Geçen yaz PSG'den kiralık olarak ayrılması beklenen Simons buna rağmen beklentilerin aksine takımdan bonservisiyle ayrılmış ve futbolseverleri şaşırtmıştı.

Oyuncunun ilerleyen dönemde önemli bir çıkış yakalayabileceğini düşünen PSG yönetimi ise Simons'u 12 milyon euroluk geri alma maddesiyle göndermişti. PSV genç yıldızla yeni sözleşme imzalayarak bu maddeyi etkisiz hale getirmek isterken, Simons'un tercihi merakla bekleniyor.