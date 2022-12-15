İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Barcelona'nın teknik direktörü, Real Madrid'in eski yıldızının büyük bir hayranı.

Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen araya La Liga'nın lideri olarak giren Barcelona'da teknik direktör Xavi, bir dönem El Clasico'da karşılıklı da oynadığı James Rodriguez'i Real Madrid forması giymeden önce Barcelona'da görmeyi istediğini söyledi.

Marca'da yer alan habere göre oyuncunun yeteneğine vurgu yapan Xavi, Kolombiyalı yıldızın mesafe tanımaksızın attığı gollerden etkilendiğini söyledi.

Ancelotti'den sonra tutunamadı

Carlo Ancelotti tarafından önce Everton'a transfer edilen ancak İtalyan futbol adamının yerine göreve gelen Rafael Benitez'in kadroda düşünmemesi üzerine takımdan ayrılan Rodriguez, Real Madrid tarafından ödenen 71 milyon sterlin ile bir dönem futbol tarihinin en pahalı oyuncularından biri olmuştu. Özellikle 2014 Dünya Kupası'nda büyük bir çıkış yapan Rodriguez, turnuvayı gol kralı olarak tamamlamıştı.

Everton'ın ardından Katar takımı Al Rayyan'da forma giyen ancak buradan kısa sürede ayrılan 31 yaşındaki 10 numara, transfer döneminin son günlerinde Yunan ekibi Olimpiakos ile anlaşmıştı.

Yunanistan Süper Ligi'nde yedisi ilk 11'de olmak üzere sekiz maça çıkan dünyaca ünlü yıldız, bu karşılaşmalarda takımı adına iki kez gol sevinci yaşamıştı.