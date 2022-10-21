Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı, Arjantinli yıldızı kızdıracak bir açıklamaya imza attı.

Barcelona'nın genç teknik direktörü ve efsane ismi Xavi, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı rekabetin Arjantinli yıldızı daha iyi bir oyuncu haline getirdiğini söyledi.

Toplamda 12 kez Ballon d'Or kazanan iki ismin rekabetinin her ikisini de üst seviyeye taşıdığını belirten Xavi, BBC'nin Messi için hazırladığı belgeselde iki oyuncunun da birbirlerini sürekli takip ettiğini söyledi.

Xavi ne söyledi?

"Cristiano varlığıyla Messi'ye daha iyi olma şansı tanıdı. Muhtemelen her ikisi de bunu kabul etmeyecek ama birbirlerini her zaman takip ettiklerine eminim. Rekabetçiyseniz, en iyi olmak istersiniz"

Her iki oyuncu da ilerleyen yaşlarına rağmen futbolu bırakacakları tarihe ilişkin bir açıklama yapmazken, bu rekabet bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. 2022-2023 sezonu özelinde Messi PSG'de oldukça etkili bir görüntü sergilerken, Cristiano Ronaldo ise Manchester United'da istediği süreyi alamadığı için mutsuz görünüyor.

BBC'nin Messi için hazırladığı The Enigma adlı belgesel 22 Ekim'den itibaren gösterime girecek.

Efsane oyuncunun geçmişinden ve bugününden bir dizi önemli isim 35 yaşındaki oyuncuyu özel yapan şeyleri aktaracak. Büyük ilgi görmesi beklenen belgesel, Messi'nin nasıl futbol tarihinin en iyi isimlerine dönüştüğü sorusuna da ışık tutacak.