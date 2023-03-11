Barcelona'nın genç teknik direktörü takımdaki ilk yılını geçiren efsane golcünün yaptığı katkının önemine dikkat çekti.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, attığı gollerle takımını La Liga'nın zirvesine taşıyan golcüsü Robert Lewandowski'nin takıma yaptığı etkiyiLionel Messi ve Ronaldinho'ya benzetti.

Polonyalı yıldızın kale önündeki etkinliğine dikkat çeken Xavi, oyuncusunun yeni takımının oyun stiline hemen adapte olmasının da etkileyici olduğunu belirtti.

Xavi ne söyledi?

Lewandowski'nin doğal bir lider olduğunu ve bu açıdan kendisine Messi ile Ronaldinho'yu hatırlattığını belirten Xavi, "Robert sahada ve saha dışında Ronaldinho ve Messi'ye benzettiğim bir adam. Takımın zihniyetini tek başına değiştirdi. O bir lider ve çevresiyle kurduğu iletişimle de bunu her geçen gün biraz daha ispatlıyor" şeklinde konuştu.

Efsane golcüyünü Bayern'deki kontratının son senesine girmesinin de etkisiyle 45 milyon euro karşılığında renklerine başlayan Barcelona, oyuncudan şu ana dek 31 maçta 25 gollük katkı aldı.

Barcelona'nın Messi'nin takımdan ayrılmasınıın ardından yaşadığı hücum problemlerine çözüm olan 34 yaşında Lewandowski, geçen sezonu ise 51 golle tamamlamıştı.