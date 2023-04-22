Barcelona Teknik Direktörü Xavi, yorumları nedeniyle kendisiyle alay edilse de La Liga'daki kuru zeminlerden şikâyet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

NE OLDU? Geçen hafta Getafe'de golsüz berabere kalan Barcelona'da teknik direktör Xavi, saha zemininden şikâyet etmişti. Antrenör sahanın çok kuru olduğunu söyledi ve Barça oyuncularının güneşin altında oynamaya alışkın olmadığının altını çizdi. Daha sonra futbol taraftarları ve uzmanları, bu şikâyetleri komik bularak Xavi ile dalga geçti. Ancak Xavi, bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceği konusunda ısrar ediyor.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İspanyol hoca, konuyla ilgili şunları söyledi: "Her şey için eleştiriliyorum. Ancak bu beni rahatsız etmiyor. Beni ne kadar komik bulurlarsa bulsunlar, güneş beni rahatsız ediyor. Ayrıca kuru zemin bize fayda sağlamıyor. Quique [Sanchez Flores, Getafe teknik direktörü] için soru şu, neden sahayı sulamadı?

"Saha zemini için bir standart oluşana kadar durmayacağım. Tüm sporlarda bu standart var. Golfte çim yüksekse, biçilir. Susmayacağım. Bu bir sonuç meselesi değil. Kazanınca da söylerim. Bununla ilgileneceğiz. Şov istiyorsak buna sahip çıkacağız. Güneşte oynarsak çimler kurur. Durmayacağım."

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SIRADA NE VAR? Barça, La Liga'da pazar günü Camp Nou'da Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.