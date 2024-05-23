Yeni bir teknik direktör arayan Barcelona'da Xavi ile yolların ayrılması bekleniyor.

Daha önce yapılan açıklamada yola Xavi ile devam edileceğini açıklayan Barcelona’da teknik direktör arayışlarının sürmesi kafaları karıştırdı. Katalan ekibinin bazı yönetim kurulu üyelerinin son olarak Almanya Milli Takımı’nı çalıştıran Alman teknik direktör Hansi Flick ile bir görüşme gerçekleştirmek için Londra’ya uçtuğu ve burada Flick ile bir araya geldikleri öğrenildi.



Sport’ta yer alan habere göre Barcelona’nın bu sezon ligde Real Madrid’in 12 puan gerisinde kalması ve sezonu kupasız tamamlayacak olması yönetimi yeni bir teknik direktör arayışına itti.

Deco da görüşmede yer aldı

Xavi bu yılın başlarında kulüpten ayrılacağını açıklamış ancak daha sonra kararını geri çekmişti. Buna rağmen devam eden mali problemlerin kulübün Real Madrid ile rekabette geriye düşmesine neden olması başkan Laporta’yı ayrılık düşüncesine itti.



Haberde Barcelona’nın sportif direktörü Deco’nun Bojan Krkic ile birlikte Londra’da Flick ve Flick’in menajeri Pini Zahavi ile bir araya geldiği belirtilirken, Xavi ise tüm bu gelişmelere rağmen görevine devam edeceğinin altını çizdi. 59 yaşındaki Flick Bayern ile iki Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni de kazanmıştı.