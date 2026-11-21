Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernandez, takımını Portekiz ile eşleştiren UEFA Uluslar Ligi çeyrek final kurasının ardından heyecanını dile getirdi. Xavi, iki ayaklı eşleşmeyi, son dört takım arasına girmeyi hedefleyen kadrosunun gelişimini ölçmek için önemli bir fırsat olarak görüyor.

Reklam

Xavi'nin takımını büyük bir mücadele bekliyor

Nyon'daki kura , Hollanda'yı Mart 2027'de istikrar arayan Portekiz ile karşı karşıya getirecek bir eşleşme ortaya çıkardı. Xavi için bu maç, takımının uluslararası düzeyde şu anda nerede olduğunu görmek adına önemli bir ölçüt. Hollanda grubunu ikinci sırada bitirerek bu aşamaya yükselirken Portekiz, kısa süre önce Danimarka'ya 4-1 gibi ağır bir skorla kaybetmesine rağmen Norveç'in önünde 4. Grup'u lider tamamladı.

Almanya karşısındaki 5-0'lık ağır yenilgi de dâhil olmak üzere son dönemdeki istikrarsız sonuçlara rağmen Xavi, yapısal değişim süreçlerinden geçen iki takım arasında benzerlikler görüyor. Xavi, KNVB'nin resmî kanallarına yaptığı açıklamada, "Bu bizim için çok iyi bir sınav. Onlar da benzer bir durumda. İkisi de geçiş sürecindeki takımlar. Eşleşebileceğimiz her ülke büyük bir zorluk olurdu. Kolay olmayacak ama Portekiz de her zaman rahat etmedi" dedi.

Tanıdık rakibe karşı tarih yazma hedefi

Portekiz, 2019'daki ilk Uluslar Ligi'ni finalde Hollanda'yı yenerek kazanmış, güçlü bir rakip. Hernandez bu geçmişin ve Portekiz kadrosundaki kazanma deneyiminin farkında. Portekiz'in mevcut oyuncu kuşağının kupa kazanma konusunda değerli bir deneyime sahip olduğunu kabul eden Xavi'ye göre genç Hollanda takımının başarılı olmak için bu engeli aşmayı öğrenmesi gerekiyor.

Ayrıca bu çeyrek final, efsanevi kariyerini 146 golle tamamlayan Cristiano Ronaldo'nun millî takımdan emekli olmasının ardından rakip için yeni bir döneme işaret ediyor. Xavi, "Bu kuşağın kupa kazanma deneyimi var. Bundan sonra Portekiz'i kapsamlı biçimde analiz edeceğiz. Galler'e karşı oynadıkları maçı izledim. 3-2 kazandılar, çok zorlandılar ama sonuçta galip geldiler. Yetenekli bir grup. Herkes bu maçlara hazır olacak" dedi.

Reklam Reklam

Avrupa Şampiyonası'na hazırlık

Hollanda teknik ekibi için bu maçların amacı, Uluslar Ligi kupasını kazanmanın çok ötesine uzanıyor. Avrupa Şampiyonası yaklaşırken Xavi, bu rekabetçi karşılaşmaları turnuva futboluna hazırlık için ideal görüyor. Oyuncularının en büyük sahnelere psikolojik ve taktik açıdan hazır olmasını sağlamanın tek yolunun üst düzey rakiplerle karşılaşmak olduğuna inanıyor.

Teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "İhtiyacımız olan da bu. Almanya'ya karşı evimizde çok iyi oynadık ama deplasmanda çok kötüydük. Artık büyük ülkelere karşı işlerin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Bir Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Uluslar Ligi, son yıllarda giderek daha fazla değer kazanan bir turnuva ve bunun için de mükemmel bir hazırlık."

Yoğun maç takvimini yönetmek

Çeyrek final maçları, Avrupa kulüp turnuvalarının belirleyici aşamalarına girildiği, yerel lig sezonunun kritik bir dönemine denk gelecek. Xavi, kilit oyuncularının bu yoğun dönemde forma giyebilecek durumda kalmasını umuyor. "Oyuncular formda kaldığı sürece genellikle herkes o dönemde en iyi seviyesinde oluyor. Umarım o maçlara formda ve güçlü bir grupla hazırlanabiliriz. Bunlar heyecanla beklenecek güzel maçlar" diyerek sözlerini tamamladı.