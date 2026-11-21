Barcelona'nın genç oyuncusu Xavi Espart, El Clasico'da yaşadığı ciddi sakatlığın ardından iyileşme sürecine ilişkin olumlu açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce kulüple uzun vadeli sözleşme imzalayan 19 yaşındaki futbolcu, kariyerinin tamamını Barcelona'da geçirme hayalini gerçekleştirmeye kararlı.

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El Clasico'daki sakatlığı atlatma mücadelesi

Genç oyuncunun A takıma hızlı yükselişi, El Clasico'da yaşadığı ciddi ayak bileği sakatlığı nedeniyle durdu. Kariyerinde unutulmaz bir an olması beklenen maç, onun için fiziksel açıdan zorlu bir deneyime dönüştü. Haberlere göre oyuncunun yeni yılın başına kadar sahalardan uzak kalması muhtemel. Bu aksiliğe rağmen altyapıdan yetişen Espart, dönüşü konusunda sabırlı davranıyor. Önceliğinin sahalara aceleyle dönmek ve ilerlemesini daha da geciktirebilecek bir nüksetme riski almak değil, tamamen iyileşmek olduğunu vurguladı.

Rehabilitasyon sürecinin zihinsel ve fiziksel yükünü değerlendiren savunma oyuncusu, iyileşmesinin ilk aşamalarının kendisi için özellikle zorlu geçtiğini kabul etti. AS'ın aktardığına göre Espart, “Sakatlıktan sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum. İlk iki hafta gerçekten çok zordu ama şimdi daha iyiyim. Hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyorum. Gerektiği gibi iyileştiğimden emin olmalıyım” dedi.

Barcelona'ya bağlılığı

Sakatlığına ilişkin bu açıklamalar, kısa süre önce uzun vadeli geleceğini Barcelona'ya bağlayan savunma oyuncusu için önemli bir döneme denk geliyor. Kulüp, 2030'a kadar sürecek yeni sözleşmeyle onun potansiyeline duyduğu büyük güveni gösterdi. Espart'ın ise nerede olmak istediğine dair hiç şüphesi yoktu. Başkanın makamında düzenlenen resmî imza töreninde Barcelona'yı “hayatımın kulübü” olarak nitelendirdi.

Espart'ın Camp Nou'daki dönemi için net hedefleri var. Avrupa'da üstünlük kurmak, istek listesinin başında geliyor. “Tüm kariyerimi Barcelona'da geçirmek istiyorum. Buraya gelmek zor ama burada kalmak da bir o kadar zor. Hayalim, kariyerimi bu kulüpte inşa etmek” dedi.

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Philipp Lahm benzetmesine yaklaşımı

Genç oyuncunun taktik zekâsı, onu Alman efsanesi Philipp Lahm'a benzeten teknik direktör Hansi Flick'in de dikkatinden kaçmadı. Lahm'la Bayern Münih'te ve millî takımda yakın şekilde çalışmış bir teknik direktörden gelen bu övgü büyük önem taşıyor. Espart ise övgünün kendisine verdiği özgüveni kabul ederken ayaklarını yere basmaya özen gösteriyor.

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“Lahm'a benzetilmeyi bir iltifat olarak gördüm ve biraz şaşırdım. Kendimi kimseyle, özellikle de inanılmaz bir kariyere sahip Lahm'la kıyaslamak istemiyorum. Teknik direktörün bunu söylediğini duymak bana daha fazla özgüven verdi” diye konuştu Espart.

Çok yönlülüğü önemli bir avantaj

Espart'ın Lahm'a benzetilmesinin başlıca nedenlerinden biri, sahanın farklı bölgelerinde etkili biçimde oynayabilmesi. Bu sezon ağırlıklı olarak sol bekte görev alsa da taktiksel esnekliği, teknik ekibin ihtiyaç duyduğu farklı pozisyonlarda oynayabilmesini sağlıyor. Bu özverili yaklaşımı, altyapıdan A takıma geçişinden bu yana onu teknik ekibin gözde oyuncularından biri hâline getirdi.

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La Masia'da büyüyen savunma oyuncusu, oyununu geliştirmek için yıllarca kulübün en büyük efsanelerini izledi. “Bu sezon daha çok sol bekte oynadım ama teknik direktörün bana ihtiyaç duyduğu her yerde oynarım. Barcelona'yı ve Sergio Busquets'i merkez orta sahada oynadığı dönemde izleyerek büyüdüm. Oynamam istenen her pozisyona uyum sağladım” dedi.