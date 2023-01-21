Genç teknik direktör eski takım arkadaşına yönelik iddialar karşısında şaşkınlığını gizlemedi.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi eski takım arkadaşı Dani Alves'in cinsel saldırı suçlamasının ardından kefaletle serbest bıraılması sonrasında yaşananlardan ötürü büyük bir şoka uğradığını söyledi. Aralık 2022'de Barselona'daki bir gece kulübünde genç bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen Alves, soruşturma kapsamında göz altına alınmıştı.

Oyuncunun formasını giydiği Meksika takımı Pumas, 2023 yazında bitecek olan sözleşmesin feshederken, yaşananlara bu şekilde tepki gösterdi. Alves'in durumu hakkında yorum yapmanın zor olduğunu belirten Xavi, "Şaşırdım ve tamamen şok oldum. Bu bir adalet meselesi. Hakim en doğru kararı verecektik. Dani için çok üzgünüm"

Alves suçlamaları reddetti

Yaşananların ardından suçlamaları reddeden Alves, "O gece birçok insanla birlikteydim ve eğlendim. Beni tanıyanlar dans etmeyi sevdiğimi bilir. Başkalarının alanını işgal etmeden dans ettim ve eğlendim. O kadının kim olduğunu bilmiyorum. Bir tuvalate girdiğinizde orada olanları tanımak zorunda değilsinizdir" sözleriyle masum olduğunu ifade etmişti.

