Barcelona’nın başında oldukça başarılı bir döneme imza atan genç teknik direktör, en önemli oyunculardan birinin sözleşmesini uzatmak istiyor.

La Liga’da şampiyonluğa oldukça yakın olan Barcelona’da teknik direktör Xavi, bir dönem takım arkadaşlığı da yaptığı kaptan Sergio Busquets’in bir yıl daha takımda kalmasını istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve kariyerini MLS’te sürdüreceği yönünde iddialarlar olan Busquets’in Katalan ekibinden gelecek teklife ne yanıt vereceği ise şimdilik bilinmiyor.

Xavi kalmasını istiyor

Busquets’in takımda kalmasını istediğini belirten ve bu konuyu deneyimli oyuncuyla da konuştuğunu aktaran Xavi, “Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Busquets çok önemli bir oyuncu. Tüm oyuncularımız için bir rol model ve takım arkadaşları onu örnek alıyor. Ona takımda kalmasını istediğimi birçok kez söyledim ve ısrar etmeye devam edeceğim” dedi.

İsmi David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin yanı sıra Suudi Arabistan takımlarıyla da anılan Busquets, Barcelona altyapısından yetişmişti.

Kariyeri boyunca Barcelona dışında hiçbir takımın formasını giymeyen 34 yaşındaki oyuncu bu sezon ilerleyen yaşına rağmen 34 maçta Barcelona forması giymiş ve takımının en fazla süre alan isimlerinden olmuştu.