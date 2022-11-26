Xavi, Brezilya Millî Takımı'nın teklifini reddettiğini açıkladı

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Brezilya'nın teknik ekibine katılması için yapılan teklifi reddettiğini açıkladı.

Brezilya Futbol Konfederasyonu'nun, 2021'de eski orta saha oyuncusuna teknik direktör Tite'nin kadrosuna katılma teklifiyle yaklaştığı ortaya çıktı.

Ancak Xavi, bir teknik direktörlük rolü istedi ve bunun yerine Barcelona'da sırasını beklemeyi seçti.

Ne söylendi?

Xavi, GOAL'e verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tamamen beklenmedik bir fırsattı. Menajerim aracılığıyla onlarla konuştum, Tite'nin kadrosuna katılma ve onlarla çalışma fırsatım oldu ama baş antrenör olmak istedim. Barcelona'da olma fırsatını bekledim.

"Olmak istediğim yerdeyim, bence dünyanın en iyi kulübünde ve kalbimdeki kulüpteyim. Burada eğleniyorum ve Barcelona'daki durumu tersine çevirmeye çalışıyorum."

Büyük resim

Xavi, sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıcın ardından kasım 2021'de Ronald Koeman'ın yerine Barça teknik direktörlüğünü devraldı. Eski orta saha, takımın başındaki ilk sezonunda La Liga'yı ikinci sırada tamamladı.

Bu sezon ise daha güçlü bir başlangıç yapan Barça, Dünya Kupası arasına La Liga'nın lideri olarak girdi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü tamamlamış olmaları, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Barcelona'yı ne bekliyor?

Dünya Kupası'nın ardından Xavi'nin öğrencileri 31 Aralık'ta Espanyol'a karşı sahaya çıkacak.