Xabi Alonso Real Madrid'in dünyaca ünlü stoperinin biletini kesti!

Avusturyalı savunmacı bu yaz satılmak isteniyor ancak sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.

Real Madrid, bu yaz önemli transfer hamleleri yapsa da kadroda köklü değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor. Luka Modric'in ayrılığı kesinleşirken, onu Lucas Vazquez'in takip etmesi bekleniyor. Kulüpte kalıp kalmayacağı belirsiz olan bir diğer isim ise Avusturyalı stoper David Alaba.

Alaba, Aralık 2023’e kadar Carlo Ancelotti yönetimindeki takımın değişmez oyuncularından biriydi. Ancak yaşadığı çapraz bağ sakatlığı, hem fiziksel hem de mental olarak onu sahadan uzaklaştırdı. İyileşmesinin ardından form tutmakta zorlanan Alaba, yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun gözünde ilk tercih olmaktan uzaklaştı.

Real Madrid’in savunmasındaki rekabet oldukça yoğun.

Antonio Rüdiger, Eder Militao ve genç yıldız Dean Huijsen’in yanı sıra, altyapıdan çıkan Raul Asencio da ön planda. Ayrıca orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni’nin bile zaman zaman stoper olarak tercih edilmesi, Alaba’nın kadrodaki yerini daha da zora sokuyor.

Sözleşme 2026’ya kadar sürüyor

David Alaba’nın Real Madrid ile olan sözleşmesi Haziran 2026’ya kadar devam ediyor. Ancak kulüp, oyuncunun yüksek maaşı ve sakatlık geçmişi nedeniyle artık onunla yolları ayırmak istiyor. Diario AS’ın haberine göre, maaş yükünden kurtulmak isteyen Madrid yönetimi, Alaba’nın bu yaz takımdan ayrılmasını tercih ediyor.

Ancak 33 yaşındaki oyuncuya yeterli teklifin gelmesi beklenmiyor.

Real Madrid daha önce Alaba ile sözleşmenin karşılıklı feshi için görüşmeler yapmış fakat olumlu sonuç alamamıştı. Avusturya Milli Takımı’nın kaptanı olan Alaba, düzenli forma şansı bulamasa bile takımdan ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.

Xabi Alonso’nun üçlü savunma sistemine kalıcı olarak geçmesi durumunda, Alaba’nın takımda bir rotasyon oyuncusu olarak tutulması da ihtimaller arasında ancak 2025 yazında ayrılması daha muhtemel bir senaryo olarak öne çıkıyor.