Xabi Alonso Real Madrid’in başına geçmek için aceleci davranmıyor

Leverkusen’in Real Madrid efsanesi genç teknik direktörü, İspanyol ekibine dönmesi halinde bunun doğru zamanda doğru şekilde olacağını söyledi.

Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren Bayer Leverkusen’in genç teknik direktörü Xabi Alonso adının Real Madrid ile anılmasını değerlendirdi. İngiliz basınından The Guardian’a verdiği demeçte İspanyol takımının başına geçmek için aceleci davranmayacağını belirten Alonso, doğru zamanın geldiğini hissettiğinde kendi kararını vereceğini ifade etti.

Xabi Alonso ne söyledi?

Geleceğiyle ilgili yapılan spekülasyonları masaya yatıran Alonso, “Bu, başkaları tarafından karar vermeniz için baskı altında tutulmak isteyip istemediğinize ya da kendi kararlarınızı vermek isteyip istemediğinize bağlı. Ve şu ana kadar bu konuda net oldum. Her ne için olursa olsun, doğru zamanın geldiğini hissettiğimde kendi kararlarımı vereceğim” dedi.

Daha önce Real Madrid’in genç takımında teknik direktörlük yapan ve sonrasında Real Sociedad B takımını çalıştıran 42 yaşındaki Alonso, aktif futbolculuk kariyerinde 2009-2014 yılları arasında Real Madrid’in formasını giymişti. Real Madrid’den ayrıldıktan sonra Bayern Münih’e transfer olan Alonso, üç yıl Alman devinin formasını giydikten sonra futbolu bırakmıştı.