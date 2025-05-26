Xabi Alonso Real Madrid'de yapacağı ilk büyük değişikliği açıkladı

Xabi Alonso, Jude Bellingham'ı orta sahada daha klasik bir rolde kullanmayı planlıyor.

Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, kulüpteki ilk basın toplantısında heyecan, sevinç ve gurur vadetti ancak oyun planı hakkında fazla detay vermedi.

Basın toplantısında Luka Modric'in vedası gündeme gelirken, Toni Kroos’un da eksikliğiyle birlikte transferde yeni bir orta saha oyuncusunun alınması olasılığı tartışma konusu oldu. Alonso, Modric’in ayrılığındaki rolü ve yeni bir orta saha isteyip istemediği konusunda ise net açıklamalardan kaçındı.

Bellingham orta sahaya dönüyor

Basın toplantısında en dikkat çeken açıklamalardan biri, Jude Bellingham’ın pozisyonuyla ilgiliydi. Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla ağırlıklı olarak daha ileri bölgelerde görev alan İngiliz yıldızın, Alonso yönetiminde daha geleneksel bir orta saha rolüne geri döneceği ifade edildi.

Alonso, “O her yerde özel olabilir çünkü o zaten özel bir oyuncu. Real Madrid için bir döneme damga vuracak bir isim. Henüz 21 yaşında ve kulübün gelecekteki projelerinde temel bir rol oynayacak. Onunla çalışmak için doğru zaman ve doğru yerde olduğum hissine kapılıyorum. Onu bir orta saha oyuncusu olarak görüyorum. Ondan en verimli şekilde faydalanmaya çalışacağız” dedi.

Ancelotti döneminde ileriye taşındı

Bellingham, Carlo Ancelotti döneminde forvetlerin önüne geçerek ceza sahasına sarkmayı başaran ve hücumda etkili olan bir rolde kullanılmıştı. Benzema’nın takımdan ayrılması sonrası daha ofansif bir pozisyona çekilen Bellingham, bu yeni rolde etkileyici bir ilk sezon geçirmişti. Geçen sezon 23 gol ve 13 asistlik katkısıyla takımın hücum yükünü sırtlamıştı.

Bu sezon da 14 gol ve 14 asistle istikrarlı performansını sürdürse de, Alonso’nun açıklamaları İngiliz yıldızın artık son üçüncü bölgeden çok orta sahada daha fazla sorumluluk alacağını gösteriyor. Yeni teknik adam, Bellingham’ın hücum yeteneklerini tamamen kısıtlamasa da, onun oyunun merkezinde daha çok yer almasını planlıyor.