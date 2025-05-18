Xabi Alonso'nun Real Madrid'den göndereceği ilk isim belli oldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Real Madrid'de takımdan ayrılacak ilk isim netleşti.

Fichajes'in haberine göre, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, kulüp yönetimine Ferland Mendy'nin gelecek sezonki planlarında yer almadığını net şekilde iletti. Bu karar, Madrid yönetimini harekete geçirdi ve Fransız sol bekin Santiago Bernabeu'dan ayrılması için çözüm arayışları başladı.

Geçtiğimiz yıl yeni bir sözleşmeye imza atan Mendy, Alonso’nun oyun tarzına uygun bulunmadı. 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun elden çıkarılması kolay olmayacak çünkü sakatlıklar, formsuzluk ve özgüven kaybı nedeniyle piyasa değeri önemli ölçüde düştü.

Real Madrid yönetimi, savunmanın sol tarafındaki rotasyonu daraltmak ve Alonso’nun sistemine uygun yeni bir ismi kadroya katmak istiyor. İç toplantılarda birçok isim gündeme gelirken, teknik direktörün bir isme özellikle onay verdiği belirtildi: Álvaro Carreras.

Carreras yuvaya dönüyor

Şu anda Benfica forması giyen 21 yaşındaki İspanyol sol bek, Real Madrid’in altyapısından yetişmişti. Portekiz’de gösterdiği performansla dikkat çeken Carreras, Alonso’nun uzun vadeli planlarında önemli bir yer edindi. Oyuncunun altı yıllık bir sözleşme ile 2031’e kadar Real Madrid’e katılması bekleniyor.

Alonso’nun transfer için onay verdiği ve sürecin hızlandırıldığı belirtilirken, şu anki en büyük sorun bonservis bedeli. Benfica, Carreras için 50 milyon euro talep ediyor. Ancak Madrid bu rakamı fazla buluyor. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor.

Alonso, takımı kendi oyun anlayışı doğrultusunda yeniden şekillendirmek isterken, Carreras’ın bu planların tam merkezinde olduğu ifade ediliyor. Bu durum, Mendy'nin Madrid'deki geleceğinin sona yaklaştığını gösteriyor. Önümüzdeki haftalar, Real Madrid’in sol bek hattı için belirleyici olacak.