Xabi Alonso'nun Real Madrid'deki ilk transferi 2031'e kadar imza atacak

Real Madrid, Benfica’dan Alvaro Carreras’ı kadrosuna katmak üzere ve oyuncuya altı yıllık bir sözleşme teklif edecek.

Real Madrid, savunma hattını güçlendirmek adına yeni bir transferi tamamlamak üzere. İspanyol devi, Benfica forması giyen Alvaro Carreras ile anlaşmaya çok yaklaştı. ESPN’in haberine göre, 22 yaşındaki sol bek birkaç gün içinde Madrid ekibine katılacak ve 2031 yılına kadar sürecek altı yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

Carreras, Real Madrid altyapısından yetişmiş bir isim. Raúl Asencio gibi oyuncularla birlikte alt yaş kategorilerinde forma giyen genç savunmacı, daha sonra yurt dışına transfer olmuştu. Şimdi ise kulübe geri dönmeye hazırlanıyor.

Alonso'nun vizyonuna uygun

Yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun da transferi onayladığı ve Carreras’ın taktiksel anlayışına mükemmel uyum sağladığı ifade ediliyor. Hızı, bitmeyen enerjisi ve dengeli savunma özellikleriyle öne çıkan Carreras, Alonso’nun özellikle kanat beklerinden beklediği profili tam anlamıyla karşılıyor.

Real Madrid’in planı, Carreras transferini FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlamadan tamamlamak ve Alonso’nun yeni sezon öncesi temel kadrosunu şekillendirmesine imkân sağlamak. Kulübe yakın kaynaklar, Carreras’ın Alexander-Arnold ve Dean Huijsen gibi diğer öncelikli transfer hedefleriyle aynı kategoride değerlendirildiğini aktarıyor.

Finansal detaylar henüz netleşmedi

Ancak anlaşmanın tamamlanabilmesi için bazı mali konuların çözülmesi gerekiyor. Carreras’ın Benfica ile sözleşmesinde yer alan 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi Real Madrid’i zorluyor. İspanyol devi, bu miktarı ödemeye sıcak bakmıyor.

Bu nedenle iki kulüp arasında bonservis bedelini düşürmeye yönelik görüşmeler sürüyor. Madrid’in güçlü pazarlık kabiliyeti ve Carreras’ın ülkesine dönme isteği, tarafların yakın zamanda bir orta noktada buluşabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Benfica’nın da uygun şartlar oluştuğu takdirde indirimi kabul edebileceği belirtiliyor.