Xabi Alonso, Martinez'in "ciddi" sakatlığındaki son gelişmeleri açıkladı

Chelsea'nin teknik direktörü İspanyol Xabi Alonso, Cumartesi akşamı Premier Lig kapsamında oynanan Everton maçında kafasına aldığı şiddetli darbenin ardından tıbbi tetkikler için hastaneye sevk edilen Arjantinli kalecisi Emiliano "Dibu" Martinez'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Alonso, maçın ardından yaptığı açıklamalarda Martinez'in sahadan bilinci açık bir şekilde ayrıldığını ve hastanede tetkiklerden geçtiğini belirterek, Arjantinli kalecinin durumuna dair ek ayrıntılar beklenirken o an için elinde bulunan bilgilerin bunlar olduğunu söyledi.

Branthwaite ile çarpışmanın ardından endişe verici sakatlık

Martinez, 65. dakikada ceza sahası içinde kullanılan bir serbest vuruş sırasında Everton'un savunma oyuncusu Jarrad Branthwaite ile girdiği ikili mücadelede çene bölgesine şiddetli bir darbe aldı.

Çarpışmanın ardından yere yığılan Arjantinli kaleciye sağlık ekibi hızla müdahale ederek ilk yardımda bulundu. Hill Dickinson Stadyumu'nda endişeli anlar yaşanırken, maç yaklaşık 10 dakika durdu.

Tedavisinin ardından Martinez sedyeyle sahadan çıkarıldı. Sakatlığın ciddiyetine dair kaygı uyandıran görüntülerin ardından Alonso, kalecinin sahadan bilinci açık şekilde ayrıldığını ve gerekli tetkikler için hastaneye gittiğini doğruladı.

Alonso üst üste ikinci galibiyetten memnun

Maça ilişkin olarak ise Xabi Alonso, üst üste ikinci galibiyetini elde eden Chelsea'nin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve oyuncularının ruhunu, maçın farklı koşullarıyla baş etme becerilerini övdü.

İspanyol teknik direktör şöyle konuştu: "Moral mükemmeldi. Farklı durumlarda nasıl etkili olacağımızı bildik. Takımın ruhu hoşuma gitti. Galibiyeti hak ettik; harika bir maç oldu."

Bu sonuçla Chelsea, haftanın maçlarının tamamlanması beklenirken 13 puanla Premier Lig puan tablosunda geçici olarak dördüncü sıraya yükseldi.