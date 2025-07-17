Xabi Alonso eski öğrencisini 50 milyon euroya Real Madrid'e transfer ediyor

Ekvadorlu stoper, Xabi Alonso'nun sistemine hâkim ve hazır.

Real Madrid, defans hattını güçlendirme planlarını sürdürürken, Bayer Leverkusen'in Ekvadorlu savunma oyuncusu Piero Hincapie’nin İspanyol devine teklif edildiği bildirildi. ESPN'in haberine göre, piyasa değeri 50 milyon euro civarında olan 23 yaşındaki stoper, Real Madrid'in radarına girdi.

Son altı ayda defansa 120 milyon euro harcayan Los Blancos; Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ve Alvaro Carreras gibi önemli isimleri kadrosuna katmasına rağmen, teknik direktör Xabi Alonso'nun üçlü savunma sistemiyle birlikte bazı eksiklikler hâlâ göze çarpıyor.

Huijsen’in yanına güvenilir bir isim aranıyor ve Hincapie bu ihtiyaç doğrultusunda önerilen bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Mevcut stoperlerde endişe sürüyor

Eder Militao ve David Alaba’nın uzun süreli diz sakatlıklarından sonra tam kapasiteye ulaşıp ulaşamayacakları belirsizliğini koruyor. Antonio Rüdiger ise ameliyattan yeni çıktı ve dizinde kronik bir artrit problemi yaşıyor. Raul Asencio’nun Dünya Kulüpler Kupası’ndaki performansı da teknik ekipte soru işaretleri yarattı.

Bu nedenle savunmadaki derinlik Real Madrid için hâlâ bir endişe kaynağı.

Alonso'nun sistemine uygun

Piero Hincapie’nin en önemli avantajlarından biri, Xabi Alonso'nun sistemine olan aşinalığı. Bayer Leverkusen'de geçirdiği dönemde Alonso’nun taktik anlayışına hâkim olan Ekvadorlu oyuncu, üçlü savunmanın sol tarafında istikrarlı bir performans sergilemişti. Bu da onu Madrid temsilcisi için cazip kılan bir özellik olarak dikkat çekiyor.

Her ne kadar Atletico Madrid ve Chelsea gibi kulüplerin de Hincapie ile ilgilendiği belirtilse de, şu an için Real Madrid’in bu transfer için net bir adım atmadığı ve bu yaz bir savunma oyuncusu için tekrar büyük harcama yapma niyetinde olmadığı ifade ediliyor.