Xabi Alonso'dan Real Madrid yönetimine şaşırtıcı Ancelotti teklifi

Real Madrid'in gelecek sezon için teknik direktör değişimi planladığı iddia edilirken, Xabi Alonso hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin geleceği ve Xabi Alonso'nun olası gelişiyle ilgili spekülasyonlar giderek artıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Bayer Leverkusen'in başarılı teknik direktörü Xabi Alonso, Real Madrid'den pazarlığa açık olmayan bir talepte bulundu. Alonso, yalnızca Ancelotti'nin görevden kendi isteğiyle ayrılması durumunda Madrid'in başına geçmek istediğini ifade etti.

İtalyan teknik adam, Santiago Bernabeu'daki ikinci döneminde etkileyici bir performans sergiledi ve Real Madrid yönetiminin kendisine güveni tam. Ancak 2026 yılına kadar süren sözleşmesi, Madrid'in olası bir teknik direktör değişikliğini geciktirebilir.

Ancelotti'nin görev süresi devam ederken, Xabi Alonso'nun Real Madrid'e ne zaman döneceği merak konusu oldu.

Alonso, Ancelotti’nin kovulmasını istemiyor

Sport'un haberine göre, Alonso'nun en büyük şartı, Ancelotti'nin yerine geçmek için onun görevden alınmaması. Başarılı teknik adam, ancak selefi kendi isteğiyle kenara çekildiği takdirde Real Madrid'in başına geçeceğini belirtti.

Bu durum, Madrid yönetimi için karmaşık bir süreç yaratıyor. Çünkü Ancelotti, şu anda La Liga ve Şampiyonlar Ligi yarışında takımını başarıyla yönetmeye devam ediyor. Öte yandan Alonso’nun Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi de 2026'ya kadar devam ediyor.

Leverkusen'in başarılı teknik direktörü Alonso, geçen sezon Liverpool ve Bayern Münih'in tekliflerini geri çevirerek kulübünde kalmıştı. Ancak Real Madrid’in teklifi karşısında nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyor.

Alonso'nun gelecek sezon için kararını sezon sonuna kadar vermesi bekleniyor. Bayer Leverkusen, onun olası ayrılığına hazırlıklı olmak adına yeni bir teknik direktör arayışına girebilir. Real Madrid yönetimi ise Ancelotti ile devam edip etmeme konusunda önemli bir karar vermek zorunda kalacak.

Şimdilik Real Madrid, Ancelotti ile yola devam etmekten memnun görünüyor. Ancak Alonso’nun net talebi, kulüp için zor bir sürecin başlangıcı olabilir.