Xabi Alonso'dan milli takım için ABD'de bulunan Arda Güler'i sarsan karar

Real Madrid’de Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras ve Mastantuono ilk 11 için düşünülüyor.

Real Madrid’de teknik direktörlük görevine başlayan Xabi Alonso, kadroyu yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Şu ana kadar yalnızca Trent Alexander-Arnold ve Dean Huijsen transferlerini resmen açıklayan İspanyol devi, kadrosuna iki yeni ismi daha katmayı planlıyor: Benfica’nın sol beki Alvaro Carreras ve River Plate’in genç yıldızı Franco Mastantuono.

Cadena SER’e göre Alonso, şu anda anlaşması tamamlanmamış olmasına rağmen Carreras ve Mastantuono’yu da 2024/25 sezonu için ilk 11 planlarına dahil etti. İki oyuncunun da Dünya Kulüpler Kupası’nda forma giymesi beklenmiyor ancak sezon içinde Real Madrid’in kilit parçaları olacaklar.

Yeni sezonun muhtemel 11'i

Alonso’nun kafasındaki ilk 11 şu şekilde şekilleniyor:

Kalede : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defans : Trent Alexander-Arnold (sağ bek), Dean Huijsen ve Antonio Rüdiger (stoper), Alvaro Carreras (sol bek)

: Trent Alexander-Arnold (sağ bek), Dean Huijsen ve Antonio Rüdiger (stoper), Alvaro Carreras (sol bek) Orta saha : Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Franco Mastantuono

: Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Franco Mastantuono Hücum: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé ve sağda henüz netleşmeyen bir isim

Özellikle Mastantuono’nun 17 yaşında olmasına rağmen doğrudan ilk 11’e dahil edilmesi, Alonso’nun genç oyunculara olan güvenini gözler önüne seriyor. River Plate ile 45 milyon euro karşılığında büyük oranda anlaşmaya varıldığı bildirilen genç oyuncu, Avrupa’da hiç forma giymemiş olmasına rağmen Madrid’in merkezinde görev alacak.

Arda Güler ciddi bir rekabetle karşı karşıya

Alonso’nun bu radikal planı, mevcut kadroda birçok önemli oyuncunun geleceğini belirsiz hale getiriyor. David Alaba, Eder Militao ve Dani Carvajal gibi isimlerin artık ikinci planda kalabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Mastantuono’nun merkez orta sahaya entegrasyonu, Rodrygo Goes ve Arda Güler gibi hücum oyuncuları için de ciddi bir rekabet anlamına geliyor.

River Plate, Mastantuono için 45 milyon euro talep ediyor ve Real Madrid bu bedeli ödemeye hazır. Carreras için ise Benfica’nın 50 milyon euro serbest kalma maddesi mevcut. Ancak Portekiz ekibi, ödeme planı konusunda esneklik göstermeye hazır görünüyor.

Alonso’nun genç ve teknik kapasitesi yüksek oyuncularla kurmayı hedeflediği bu yeni yapı, Real Madrid’in oyun tarzında önemli değişikliklere yol açabilir.