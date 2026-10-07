Xabi Alonso, Chelsea'de ne inşa etmeye çalışıyor?

Xabi Alonso, bu yaz göreve gelmesinden bu yana Chelsea kariyerine karışık bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk milli ara dönemine girilirken elimizde Premier League'de beş maçlık küçük bir örneklem var: iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet. Yine de bir tablo yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.

Chelsea şimdiden gözle görülür biçimde farklı görünüyor, ancak savunma, orta saha ve hücum çok farklı hızlarda gelişiyor. Beğenilecek çok şey var. Chelsea gol attı, pozisyon üretti ve hücumdaki yeteneğiyle rakiplerini bunaltı, ayrıca Alonso'yu bu kadar cazip bir tercih haline getiren akıcı, pozisyon odaklı futbolun izleri de görülüyor. Ancak görmezden gelinmesi giderek zorlaşan rahatsız edici bir gerçek de var.

Chelsea 12 gol yedi; bu, ligdeki en yüksek sayı, gerçi çoğu takımdan bir maç fazla oynadı ve hâlâ ilk gol yemeden tamamlanan maçını arıyor. Brentford karşısında alınan 3-0'lık yenilgi, Chelsea'nin 10 Ekim'de Bournemouth'u ağırlamasından önce Alonso'nun çözmesi gereken sorunları ortaya çıkardı.

Savunma: Sorun üçlü savunmanın ötesine geçiyor

Chelsea, savunmaya kalite katmak için Maxence Lacroix ve Emiliano Martínez'i kadrosuna kattı, ancak yenilen goller personel probleminden çok daha geniş bir taktik soruna işaret ediyor. Alonso'nun kimliği, Bayer Leverkusen ile Bundesliga'yı yenilgisiz kazanırken kullandığı üçlü savunma sistemi üzerine kurulu, bu yüzden bunu burada uygulamaya çalışması şaşırtıcı değil. Yine de rakibe ve maçın gidişatına bağlı olarak zaman zaman üçlü, zaman zaman dörtlü savunma arasında geçiş yaptı.

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 10:00 BOU

Chelsea, beş maçta yüzde 47,5 topa sahip olma oranıyla bu alanda 11. sırada yer alıyor. Alonso göreve geldiğinde topa sahip olmaya dayalı bir teknik adam olarak övüldüğü düşünüldüğünde, bu birçok kişiyi şaşırtacaktır. Topsuz oyunda rakipler, Chelsea'yi uzun bölümler boyunca geriye itmek ve sarsılmaz olmaktan uzak savunma yapısındaki boşluklardan yararlanmak için zaman ve alan buldu.

Premier League takımları, en iyi ekipleri bile cezalandıracak teknik kaliteye sahip ve Chelsea'nin topsuz oyundaki koordinasyonu rakiplere ceza sahasına çok fazla giriş fırsatı verdi. Alonso, Chelsea topa sahip değilken ön üçlüsünün dar kalmasını ve kontra için hazır beklemesini seviyor; bu da çoğu zaman düz bir 5-4-1 yerine 5-2-3 oluşturuyor. Bu, yüksek riskli bir yapı ve rakiplerin Chelsea'nin kanat beklerine ve genişteki stoperlerine karşı kenarlarda sayısal üstünlük kurmasına izin verdi.

Orta saha: Kaliteli seçenek eksikliği

Enzo Fernández ile Andrey Santos'u bu yaz £175 milyon'a kadar çıkan bir bedelle satmak, mali tablo açısından harika bir işti. Ancak Chelsea, son transfer gününden önce yerlerine bir oyuncu alamadı. Haberler, Monaco'nun Lamine Camara'sı için düşünülen transferin çöktüğünü öne sürüyor. Bu da bir güç alanını zayıflığa dönüştürdü.

Sakatlıklar işleri daha da kötüleştirdi. Moisés Caicedo, baldırındaki problem nedeniyle tüm sezon boyunca yalnızca 14 dakika oynadı, bu yüzden Alonso; Jordan Henderson, Valentín Barco ve Roméo Lavia'ya yöneldi, zaman zaman da asıl mevkisi bek olan Reece James ile Malo Gusto'dan kaydırmalar yaptı. Sorun yalnızca sayı eksikliği değil, kontrol eksikliği de. Alonso'nun topu ileri taşıyabilen, baskıya direnebilen ve top kaybedildiğinde savunmayı koruyabilen orta sahalara ihtiyacı var.

Onun oyun modeli topa ve alana hükmetmek üzerine kurulu, bu nedenle görev süresinin çok başında böyle bir handikapla karşılaşmak mutlaka can sıkıcıdır ve orta sahadan talep ettiği uyumun henüz oluşmamış olması anlaşılabilir. Yine de sezon uzun. Caicedo dönüşe yaklaşıyor ve Chelsea'nin ocak ayında orta saha seçeneklerine bakması bekleniyor, dolayısıyla sezonun sonunda tablo çok farklı görünebilir.

Hücum: JP Morgan üçlüsünü izlemek büyük keyif verdi

Chelsea, bu yaz Morgan Rogers'ı Aston Villa'dan Cole Palmer ve João Pedro'yu tamamlaması için transfer etti ve oyuncu beş maçta 3 gol, 1 asistle çok hızlı bir başlangıç yaptı.

Bu üçlü en büyük olumlu unsur oldu; Chelsea'nin ligde attığı 10 golün sekizine ve yaptığı dokuz asistin altısına imza attılar. Rogers, sahayı genişleten koşucu ve taşıyıcı; João Pedro odak noktası; Palmer ise sağ yarı alandan orta saha ile hücumu birbirine bağlıyor. Birbirini tamamlayan profilleri, akıcı ve serbest bir hücum ortaya çıkardı; her oyuncu sürekli yer değiştirip uyum içinde birleşti ve bu, adeta hareket halindeki şiiri andırdı. Palmer ile João Pedro'nun Bournemouth maçı öncesinde durumları değerlendirilirken, Chelsea'nin kupa umudu büyük ölçüde bu hücum hattının sağlıklı kalmasına bağlı.

Sonuç

Alonso için milli ara, her yeni teknik direktörün ihtiyaç duyduğu şeyi sunuyor: zaman. Savunma yapısını ve takımın geçiş savunmasını düzeltmek için zaman, orta saha ortaklıkları kurmak için zaman ve belki de en önemlisi, Chelsea'ye bir maçı kontrol etmenin ona hükmetmek kadar değerli olabileceğini öğretmek için zaman.

Stamford Bridge'de gollerin en büyük sorun olmayacağına inandıracak kadar hücum yeteneği var. Daha büyük soru, Chelsea topa sahip olmadığında ne olacağı. Beş maçın ardından Alonso hakkında doğru hüküm ne iyimserlik ne de karamsarlık, daha çok merak. Hücum, üzerine inşa etmeye değer bir şey olduğunu gösteriyor; orta saha, temellerin hâlâ atıldığını söylüyor; savunma ise yapılacak daha çok iş olduğunu anlatıyor.

Chelsea'nin bir kimliği var. Şimdi Alonso'nun ona denge kazandırması gerekiyor.



