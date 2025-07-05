Xabi Alonso, Arda Güler'in gelişimi için çok ilginç bir yöntem izlediğini itiraf etti!

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler’in gelişimi için hata yapmasına izin verdiklerini söyledi ve Tchouameni’nin ‘hibrit’ rolünü detaylandırdı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler’in orta saha merkezindeki yeni rolüne nasıl adapte olduğunu ve bu sürecin nasıl yönetileceğini anlattı.

Dünya Kulüpler Kupası’nda Jude Bellingham ve Fede Valverde ile birlikte ilk 11’de sahaya çıkan 20 yaşındaki Türk oyuncuya top ayağındayken önemli sorumluluklar verildi, ancak topsuz oyunda hâlâ gelişmesi gereken yönler olduğu ifade edildi.

Alonso, Güler’in fiziksel açıdan rakipleriyle bire bir mücadele etmekte zorlanabileceğini kabul etti. Ancak doğru pozisyon alarak bu eksikliği giderebileceğini belirtti:

“Tepki vermektense önceden sezmek daha iyidir. Pozisyonun doğruysa, rakiple mücadeleye daha önce girersin ve fiziksel olarak onu geçmen gerekmez. Arda bu öğrenme sürecinde hatalar yapacak ama iyi şeyler de yapacak.”

Alonso, bu dönemi bir yatırım olarak gördüklerini ve Güler’in gelişimini uzun vadeli planladıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Bu aynı zamanda bir sürece, Arda’nın gelişimine yatırım yapma zamanı. İyi gidiyor ve onu zorlamaya devam ediyoruz. Tecrübe kazanmasını, olgunlaşmasını ve hata yapmasını istiyoruz. Bu hataları kabullenmeli çünkü güçlü bir Arda için bu hatalar gerekli.”

Orta saha tartışması: Tchouameni nerede oynamalı?

Real Madrid’de medyada ve kulüp içinde süregelen bir diğer konu ise orta sahanın tabanında bir uzmana ihtiyaç olup olmadığı. Bu pozisyonda Aurelien Tchouameni’nin oynaması beklenirken Fransız oyuncu son dönemde savunma üçlüsünde görev aldı. Alonso, Tchouameni’ye bu rolü doğrudan vermediğini ancak oyuncunun esnekliğine dikkat çekti:

“Onu çok izledim ama sonunda tanıman gerekiyor. Uyarlanabilirliği yüksek. Kavramları anlamada çok zeki. Onun pozisyonu benim için çok önemli çünkü merkezde güçlü olmalıyız.”

Hibrit Tchouameni: Hem savunmada hem ortada

Juventus karşısında dikkat çeken detaylardan biri de Tchouameni’nin ikinci yarıda daha ileriye çıkarak orta sahaya yaklaşmasıydı. Bu hamle Real Madrid’in oyunu daha iyi kontrol etmesini sağladı. Alonso, bu tür detaylarla Fransız oyuncunun oyununa nasıl zenginlik kattıklarını şöyle anlattı:

“Zamanımız çok az. Ama Aurelien’in hibrit bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Oyunun bir aşamasında farklı, başka bir aşamasında farklı oynayabilir. Bu çeşitlilik bize daha fazla seçenek sunuyor.”

Esneklik ön planda

Alonso, takımın esnekliğini artırmak için oyunculara farklı roller verdiğini ve bu “taktiksel zenginliğin” hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Bernabeu’daki ilk basın toplantısında da söylediği gibi, Real Madrid’in maçlara göre şekil değiştirebilen, farklı senaryolara uyum sağlayabilen bir takım olmasını istiyor. Bu yaklaşım, Real Madrid’in Cumartesi günü saat 22.00’de Borussia Dortmund’a karşı oynayacağı Dünya Kulüpler Kupası çeyrek finalinde de sahada görülecek.