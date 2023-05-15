15 yıl sonra yeniden profesyonel liglere dönen Wrexham, sezona damga vuran golcüsünün kontratını yeniledi.

İngiltere’de uzun yılların ardından yeniden profesyonel liglere dönen Wrexham, 2022-2023 sezonunu 47 golle tamamlayan yıldız oyuncusu Paul Mullin’in sözleşmesindeki bir yıl opsiyonu aktif hale getirdi.

Kulüp formasıyla çıktığı 97 karşılaşmada rakip filelere 79 gol atan Mullin Kuzey Galler’de kaldığı için mutlu olduğunu söyledi ve böylece kontratını 2026 yazına dek uzatmış oldu.

Takımıyla birlikte şampiyonluğun ardından Las Vegas gezisine çıkan Mullin, 2022-2023 sezonunun en fazla gol atan futbolcularından biri olmuştu.

Gelecek sezon merakla bekleniyor

Wrexham formasıyla geçtiğimiz sezon da 30 gol atan golcü oyuncu, en önemli çıkışını 2020-2021 sezonunda İngiltere 2. Ligi’nde mücadele eden Cambridge United formasıyla yaşamış ve sezonu 50 maçta 34 golle tamamlamıştı.

Her ne kadar alt liglerde forma giyse de son yıllarda Ada futbolunun en formda golcülerinden biri olarak öne çıkan 28 yaşındaki Mullin, takımının Notts County’nin önünde elde ettiği 111 puanlık şampiyonlukta kilit rol oynamıştı. Kadrosunda geçmişinde Premier Lig bulunan bazı oyuncular da yer alan Wrexham’ın ve Mullin’in gelecek sezon profesyonel ligdeki grafiği şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.