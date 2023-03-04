Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu, yeni takım arkadaşıyla yaşadıkları rekabeti unutturmuyor.

Manchester United'ın Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martinez, İngiliz ekibine Beşiktaş'tan transfer olan Hollandalı santrfor Wout Weghorst ile Dünya Kupası'nda Lionel Messi ile yaşadığı tartışmadan ötürü dalga geçtiğini söyledi. Bu tartışmayı Weghorst'a sık sık hatırlattığını belirten Martinez, takım arkadaşına takılmayı ihmal etmedi.

Martinez ne söyledi?

"Messi'nin Hollanda'ya karşı o denli hırslı oynaması çok hoşuma gitti. Burada Weghorst ile sürekli birbirimizle dalga geçiyoruz. Weghorst bunu iyi karşılıyor. Ona, 'Günaydın aptal' diyorum. O iyi bir çocuk ve bu gibi şakalara aldırış etmiyor. Takım olarak çok iyi bir birliktelik yakaladık ve Weghorst da buna uyum sağladı"

Weghorst Ocak ayında Manchester United'a katıldıktan sonra kısa süre içerisinde teknik direktör Erik ten Hag'ın vazgeçilmezlerinden oldu.

Tamamı ilk 11'de olmak üzere 13 maçta şans bulan 30 yaşındaki santrfor gol yollarında etkisiz kalıp bir gol atmasına rağmen özellikle takım savunmasına yaptığı katkıyla United'ın çıkışında önemli rol oynadı.